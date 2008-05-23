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۳ خرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۲۰

نمایش "دلشکسته" برای اعضاء انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان

فیلم سینمایی "دلشکسته" به کارگردانی علی روئین‌تن ساعت 17 پنجشنبه نهم خردادماه در مجتمع فرهنگی سیدالشهداء به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در ادامه برنامه نمایش فیلم‌های برگزیده بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر روز پنجشنبه نهم خرداد "دلشکسته" را در مجتمع فرهنگی سیدالشهداء بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران برای اعضاء انجمن و علاقمندان به نمایش می‌گذارد.

"دلشکسته" نخستین تجربه کارگردانی روئین‌تن و داستان دختری به نام نفس است که در دانشگاه خود با مشکلات عاطفی رو به رو می‌شود. فریبا کوثری، آفرین عبیسی، اکبر عبدی، خسرو شکیبایی، شهاب حسینی، بیتا بادران، رضا رویگری، شقایق فراهانی و مجید مشیری بازیگران این فیلم هستند.

کد مطلب 688269

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