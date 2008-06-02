مناطق جدایی طلب گرجستان عامل تشدید تنش میان روسیه و غرب

امروز پس از آنکه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره بررسی دلایل سقوط هواپیماهای شناسایی گرجستان بر فراز آبخازیا بدون نتیجه پایان یافت، تفلیس اعلام کرد که پرواز این هواپیماها را بر فراز آبخازیا متوقف می کند.

در همین رابطه، "ایراکلی آلاسانیا" نماینده دائم گرجستان در سازمان ملل متحد، اعلام کرد که گرجستان تصمیم گرفته همه پروازهای هواپیماهای بدون سرنشین خود را بر فراز منطقه آبخازیا پس از انتشار گزارش گروه ناظر سازمان ملل متحد در گرجستان متوقف کند.

آلاسانیا توضیح داد که تفلیس در صورت به وجود آمدن تهدیدها، این پروازها را از سر خواهد گرفت.

به گفته وی در جلسه شورای امنیت، نمایندگان بلژیک، فرانسه و آمریکا از موضع تفلیس درباره اینکه حادثه 20 آوریل یک رویداد متجاوزانه از سوی روسیه علیه گرجستان است، حمایت کردند.

در گزارش گروه ناظر سازمان ملل متحد گفته می شود که پرواز هواپیمای بدون سرنشینی که مورخ 20 آوریل مورد هدف قرار گرفته و سرنگون شد، نقض توافقنامه مسکو درباره آتش بس میان طرفین مناقشه محسوب می شود.

این در حالی است، که آمریکا نیز از موضع گرجستان علیه روسیه حمایت می کند و همین امر سبب شده تا بر شدت تنشهای میان مسکو و تفلیس افزوده شود.

وزیر امور خارجه گرجستان قبلا اعلام کرده بود : دولت تفلیس از روسیه می خواهد به علت سرنگونی هواپیمای جاسوسی این کشوردر آوریل از گرجستان عذرخواهی و غرامت پرداخت کند.

وزارت دفاع روسیه هم گزارش جدید سازمان ملل متحد را مبنی بر اینکه که جنگنده های روسی عامل سقوط هواپیماهای شناسایی گرجستان بوده اند، رد کرد.

در شرایطی که گرجستان به روسیه پیشنهاد کرده است که این کشور میزبانی نشستی را درباره حل درگیریهای مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی به عهده بگیرد ؛ در چند ماه گذشته، تنش بین روسیه و گرجستان بر سر آبخازیا و اوستیای جنوبی که از حاکمیت تفلیس در اوایل دهه 90 جدا شدند، افزایش یافته است.

سربازان حافظ صلح روسیه در آبخازیا و اوستیای جنوبی

روسیه همچنین نیروهای حافظ صلح بیشتری را به سبب متهم کردن گرجستان به بازپس گیری مناطق جدایی طلب به آبخازیا اعزام کرده است. اتهامی که تفلیس قویا" آن را رد کرده است. تصمیم مسکو به گسترش روابط با مناطق مورد منازعه، سبب افزایش تنش بین روسیه و گرجستان شده است.

گرجستان تهدید کرده است از پیمان دفاع هوایی با کشورهای مستقل مشترک المنافع که بعد از فروپاشی شوروی سابق به رهبری روسیه به وجود آمد، خارج می شود.

گرجستان، مسکو را به ضمیمه کردن ابن مناطق به روسیه و تضعیف حاکمیت خود برای دور نگه داشتن گرجستان از ناتو متهم می کند.

آبخازیا و اوستیای جنوبی بعد از اعلام استقلال گرجستان از شوروی سابق بدنبال جدایی ازاین کشور برآمده اند.

روسیه همچنین کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را متهم کرد که با کمکهای نظامی خود به گرجستان، ثبات در قفقاز را در معرض تهدید قرار داده اند.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرده است : رهبران نظامی و سیاسی کشورهای عضو ناتو و دیگر کشورها سیاست افزایش توان نظامی نیروهای مسلح گرجستان را در پیش گرفته اند.

این وزارت خانه خاطرنشان کرده است : اوکراین نیز به تفلیس سلاح ارسال کرده، در حالی که همکاری نظامی - فنی گرجستان با اسرائیل نیز افزایش یافته است.

وزارت دفاع روسیه همچنین فهرست تجهیزات نظامی که تاکنون به گرجستان تحویل داده شده و یا قرار است در سالهای آینده از طریق کشورهای مختلف به این کشور ارسال شود، منتشر کرد.

براساس این فهرست، آمریکا 10 فروند بالگرد پیشرفته، 230 زره پوش، 110 ایستگاه رادیویی و تجهیزات استراق سمع در اختیار گرجستان قرار داده است .

واشنگتن همچنین در آموزش بیش از هشت هزار نظامی گرجی شرکت داشته و قرار است 15 بالگرد بلک هاوک را تا سال 2011 به گرجستان تحویل دهد.

دکتر "سید رضا میرطاهر" کارشناس مسائل بین المللی در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره ادامه تنشها بین روسیه و غرب در این منطقه گفت : روسیه اقدامات خصمانه ای از جانب ناتو و آمریکا مشاهده کرد و در واکنش به تداوم این اقدامات غرب مانند به رسمیت شناختن استقلال یکجانبه کوزوو و همچنین استقبال از عضویت گرجستان و اوکراین در ناتو و تلاش برای عملی کردن ایده گسترش ناتو به شرق در تلاش برای جلوگیری از عملی شدن طرح های غرب برای تجزیه و تضعیف این کشوردر حال نشان دادن واکنشهای عملی است .

وی ادامه داد : روسها نگران آن هستند که پذیرش استقلال یکجانبه کوزوو از سوی غرب مقدمه اقدامات عملی غرب برای تجزیه روسیه در آینده باشد به همین جهت مقامات روس صراحتا خاطرنشان کرده اند که استقلال یکجانبه کوزوو می تواند زنجیره ممتدی از اعلام استقلالهای یکجانبه را نه تنها در سطح قاره اروپا و بلکه در دیگر نواحی جهان آغاز نماید .

این کارشناس مسائل بین الملل گفت : با گسترش نگرانی ها، اسپانیا ، یونان ، بلغارستان و قبرس نگرانی خود را در این زمینه اعلام کرده اند.

دکتر میر طاهر درباره اقدامات روسیه درقبال استقلال کوزوو ابراز داشت : روسیه برای اینکه نشان دهد گستره جدایی طلبی فقط به کوزوو که قسمتی از قلمرو هم پیمان استراتژیک وی صربستان است نخواهد بود و حوزه جغرافیای خاصی را در بر نخواهد گرفت و حتی در جاهایی که جدایی طلبی به نفع غرب نیست هم اتفاق خواهد افتاد به پشتیبانی عملی از جدایی طلبی اوستیای جنوبی و آبخازیا مبادرت ورزیده است .

این کارشناس مسائل بین الملل افزود : روسیه در حمایت از جدایی این دو منطقه از گرجستان غربگرا که در تلاش برای پیوستن به ناتو و اتحادیه اروپاست و برای نشان دادن ضرب شصت به غرب اقداماتی را انجام داده است که از جمله می توان به صدور فرمان رسمی پوتین رئیس جمهور سابق برای گسترش روابط همه جانبه با این دو جمهوری خودخوانده اشاره کرد.

دکتر میرطاهر ادامه داد : روسیه در کنار گسترش روبط با این مناطق نه تنها نیروهای بیشتری به این مناطق اعزام کرده بلکه در انهدام هواپیماهای جاسوسی گرجستان در این مناطق هم مشارکت نموده است .

از سمت راست به چپ (ساکاشویلی ، بوش )

وی درباره نقش اروپا و آمریکا در این موضوع گفت : آمریکاییها و اروپاییها قادر به دخالت نظامی در این مناطق نیستند و سعی دارند با دخالتهای دیپلماتیک و فرستادن هیئتهای مذاکره کننده بر مناقشات احتمالی در آینده تاثیر بگذارند.

این کارشناس مسائل بین المللی اعزام یک ناو جنگی آمریکا به بندر باتومی گرجستان را نمادین اعلام کرد و نقش غرب را نقش میانجیگرانه دانست.

وی گفت : غرب امیدوار است این دو منطقه هم مثل آجاریا، یک منطقه جدایی طلب دیگر گرجستان به این کشور الحاق گردند.

دکتر میرطاهر ادامه داد : روسها با استقرار نیروهای خود در این منطقه قادر به تاثیرگذاری نظامی در مناقشات آینده هستند و همین موضوع سبب شده است گرجستان سعی کند با روسیه در این باره تعامل کند.

وی در ادامه، علت حمایت روسیه از آبخازیا و اوستیای جنوبی را استفاده از این اهرم برای جلوگیری از پیوستن این کشورها به ناتو و اتحادیه اروپا ارزیابی کرد.

این کارشناس مسائل بین المللی درباره احتمال بازگشت این مناطق به خاک گرجستان گفت : با توجه به سابقه 15 ساله استقلال عملی این مناطق، الحاق کامل این مناطق به گرجستان چندان محتمل نیست و حتی در صورت دستیابی به مصالحه ای با دولت گرجستان به نظر می رسد؛ این دو منطقه به چیزی کمتر از خودمختاری کامل در قلمرو گرجستان رضایت نخواهند داد.

وی افزود : اخبار موجود حاکی از آن است که مقامهای گرجی نگران وقوع جنگ در این مناطق هستند.