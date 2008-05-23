جایزه 30 هزار دلاری شعر استرالیا اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وست، گران ترین جایزه ادبی استرالیا که امسال نامزد مطرحی چون دیوید مالوف داشت به شاعری تعلق گرفت که چندان در استرالیا شناخته شده نیست.

هیئت داوران کنث سلسر، دلیل انتخاب لومر را شجاعت وی در شعرسرایی، انسجام زبانی و مهارت او در سبک خاصش اعلام کرد.

کاترین لومر در سال 1958 متولد شد. وی در رشته زبان انگلیسی تحصیل کرد و به عنوان دبیر زبان در ژاپن و استرالیا به تدریس پرداخت. اولین رمان او با نام "خدا" در سال 2001 و اولین مجموعه شعرش "انتهای خدنگ" در سال 2003 منتشر شد. وی پیشتر چند جایزه دیگر را هم دریافت کرده بود.