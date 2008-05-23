فتح خرمشهر یک درس بزرگ برای آیندگان است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت الاسلام احمد لطفیان سرگزی امام جمعه نیکشهر در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان نیکشهر با اشاره به سالروز فتح خرمشهر گفت: خرمشهر برای ملت ما یک شهر آزاد شده نیست بلکه گویای ایثار جوانمردانی است که اکنون آیینه دفاع مقدس هستند.

لطفیان سرگزی در ادامه به نوآوری های امام راحل در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی اشاره کرد و اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی نوآوری های امام خمینی (ره) و جذابیت آنها برای مسلمانان وافکار عمومی جهان را برای ادامه سلطه خود خطرناک می دانند و بنابراین با عناوین وبهانه های مختلف به مقابله با آن می پردازند.

وی افزود: ولی تاکنون نتوانسته اند مانع از گسترش اندیشه ها و افکار امام راحل شوند.

امام جمعه نیکشهر در بخش دیگری از خطبه ها به هتک حرمت قرآن مجید در هفته جاری و هتک حرمت حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین (ع) در سال 1383 توسط مزدوران اشغالگر آمریکایی اشاره و تصریح کرد: اهانت استکبار به مقدسات در قرن 21 همچون اهانت کفار در عصر جاهلیت نخستین ، نشانه ضعف و ترس آنهاست.