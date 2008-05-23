علاقه اروپا به گسترش روابط با ایران / اوضاع فلسطین مایه شرم جهان

"لوییزا مورگانتینی" در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر با تصریح این مطلب که پارلمان اروپا احترام فوق العاده ای برای ایران و فرهنگ و تمدن آن قایل است، خاطر نشان ساخت: این پارلمان بسیارعلاقه مند است که روابط میان اتحادیه اروپا و ایران با تکیه بر همکاری متقابل و نه بر پایه اختلافات ادامه پیدا کند.

این مقام بلند پایه اروپایی با تاکید بر اینکه ایران دارای تاریخ، فرهنگ و مردم بزرگی می باشد، افزود: من معتقدم که سیاستهای امریکا و اسراییل در قبال ایران اشتباه است، برای اینکه در حقیقت این همان سیاست همیشگی آنان است که هیچگاه دستاوردی به جز جنگ نداشته است.

معاون پارلمان اروپا در ادامه گفتگوی خود با اشاره به موضوع هسته ای ایران گفت: نظر شخصی من این است که اگر فشاری وجود دارد نباید صرفا متوجه ایران باشد، بلکه باید از کشورهایی که دارای سلاحهای هسته ای می باشند بخواهیم که بطور جدی در اندیشه دست یافتن به توافقی در ارتباط با عدم توسعه و تولید سلاحهای هسته ای و پایبندی به توافقات قبلی در این زمینه باشند.

به عقیده مورگانتینی، قدرت هسته ای نظامی برای همه جهان رعب آور است و تنها قابل قبول نیست که کشورهای صاحب سلاح های اتمی دیگران را از داشتن آن منع نمایند، بلکه قویا این کشورها باید اینگونه سلاحها را بطور کامل نابود کنند.

معاون پارلمان اروپا در ارتباط با آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا گفت: در این بخش ضروری است که ایران انعطاف بیشتری از خود نشان دهد، هر چند که این به معنای آن نیست که ایران مجبور به پذیرفتن ارزشهای غربی مانند جنگ و سلطه می باشد و من در اینجا توصیه می کنم که دو طرف همکاری خود را در زمینه دفاع از ارزشهای بشری و احترام به حقوق انسانها افزایش دهند.

مورگانتینی در ادامه این بحث هم چنین با اشاره به آینده روابط ایران و ایتالیا افزود: تصور می کنم دولت جدید ایتالیا ( دولت برلوسکنی) علاقه بیشتری به سیاستهای خصمانه آمریکا نشان می دهد و همین امر می تواند روابط ایران و ایتالیا را در آینده دچاراشکال سازد، هرچند معتقدم با توجه به اینکه ریاست دولت ایتالیا را یک سرمایه دار در دست دارد، مطمئنا در زمینه روابط بویژه تجاری با ایران نهایت دقت را به خرج خواهد داد تا این روابط همچنان ادامه یابد.

معاون پارلمان اروپا در اشاره به موضوع فلسطین خاطر نشان ساخت که این بحران بسیار دردناک است و درحقیقت باعث شرم و خجالت کل جامعه بین المللی شامل سازمان ملل، اروپا، کشورهای عربی و البته اسراییل درصدر همه می باشد.

مورگانتینی در این زمینه گفت: این روزها اسراییل شصتمین سالگرد تاسیس خود را جشن می گیرد درحالی که فلسطینی ها هیچ دلیلی برای جشن و شادی ندارند، برای اینکه آنها شصت سال است که فقط با درد و رنج، فاجعه و آوارگی روبرو بوده اند. مخصوصا باید این نکته را یاد آور شوم که امروز مردم فلسطین در زندانی بنام نوار غزه زندگی می کنند. جایی که امکان خروج از آن و یا ورود به آنجا را ندارند ، فعالیت های خصوصی مردم عملا نابود شده و امکان رسیدن اقلام مورد نیاز اولیه نیز به این منطقه وجود ندارد. با اینکه اسراییل در نوار غزه حضور ندارد، اما درعوض آنرا در محاصره کامل خود گرفته و با بمباران مردم بیگناه انها را به قتل می رساند.

مورگانتینی در ادامه گفت: در کنار تمامی این مشکلات، نیروگاه برق منطقه بدلیل کمبود سوخت، قادر به تولید برق مورد نیاز نمی باشد و خلاصه اینکه اوضاع کنونی زندگی و معیشت در نوار غزه بسیار دردناک و ناراحت کننده است.

به گفته مورگانتینی، پارلمان اروپا در این زمینه صریحا اعلام کرده که محاصره نوار غزه باید پایان گیرد، اما اینجا بحث صرفا بر سر نوار غزه نیست و اسراییل باید به حملات خود به کرانه باختری رود اردن نیز پایان داده و ساخت شهرکهای جدید در این منطقه را متوقف سازد.

معاون پارلمان اروپا در ارتباط با موضع اتحادیه اروپا در قبال بحران فلسطین به مهر می گوید: این موضع در حرف مثبت است برای اینکه بر حق مردم فلسطین برای داشتن دولت مستقل خود در داخل مرزهای 1967 صحه می گذارد، اما همانطور که گفتم این موضع گیری فقط در حد حرف است و ما در عمل شاهد آن هستیم که اروپا عدم پای بندی اسراییل به توافقات امضا شده را نادیده گرفته است.

مورگانتینی در جمع بندی بحث های مربوط به فلسطین اینگونه نتیجه گیری می کند: از یک طرف با مجموعه ای از کلمات روبرو هستیم که بار مثبت دارند، اما از دیگر سو شاهد اقداماتی می باشیم که هیچ کمکی به حل معضل فلسطین نمی نمایند. درهر حال ملت فلسطین به آزادی، عدالت و استقلال نیاز دارد ولی می بینیم که نه امریکا، نه اروپا ، نه سازمان ملل و نه کشورهای عربی و غیره، هیچکدام قدم جدی و موثری برای تحقق ارمانهای مردم فلسطین بر نمی دارند ، تا بلکه انها بالاخره از شر درد و رنج ناشی از اشغال نظامی سرزمینشان رهایی یابند.