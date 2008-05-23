اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه شامل یکصد اثر از هنرمندان نیکانپور و نصراللهی در حوزه نقاشی، پورصمدی و جعفری در حوزه عکس و پورمحمدی در حوزه کلاژ است.

همچنین چهارشنبه هشتم خرداد به بازدیدکنندگان کودک سه تا یازده ساله اختصاص پیدا کرده که می‌توانند همراه والدین یا مربیان خود در مراسمی ویژه شامل برپایی مسابقه، کارگاه و ... شرکت کنند. برگزاری کارگاههای تخصصی توسط هنرمندان نقاش در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و نشست نقد و بررسی کارشناسی آثار در روز چهارشنبه از دیگر برنامه‌های این نمایشگاه است.





فیلم سینمایی "همخانه"

- فیلم سینمایی "همخانه" ساخته مهرداد فرید هر روز در چهار وقت 18، 16، 14 و 10 در سینما تراس بهمن به نمایش درمی‌آید. جوزان فیلم تهیه‌کننده و بیتا سحرخیز، علیرضا اشکان، اکبر عبدی، مریم بوبانی، ارژنگ امیرفضلی و عسل بدیعی بازیگران فیلم هستند. علاقمندان می‌توانند به نشانی راه‌آهن، میدان بهمن،‌ فرهنگسرای بهمن مراجعه کنند یا با شماره 55050373 تماس بگیرند.

- نمایشگاه بزرگ عکس حمام‌های تهران و نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای با مشارکت سازمان میراث فرهنگی تا 12 خرداد ساعت 9 تا 18 در نگارخانه شماره یک فرهنگسرای بهمن برپاست. این نمایشگاه شامل 35 اثر عکاسی بهزاد ترکی‌زاده و15 اثر نقاشی قهوه‌خانه‌ای ابراهیم خادم‌بیات است و از بخش‌های جنبی آن می‌توان به عرضه کتب میراث فرهنگی و صنایع دستی اشاره کرد.

- نمایشگاه عکس "نگاه آسمانی" با همکاری فرهنگسرای ابن سینا هر روز (جز ایام تعطیل) ساعت 9 تا 18 در نگارخانه شماره یک سالن نگارستان فرهنگسرای بهمن برپاست. این نمایشگاه شامل 40 اثر عکس در ابعاد 60*40 است که به صورت ادواری در فرهنگسرای خاتم و قرآن نیز به نمایش درمی‌آید. این نمایشگاه تا پایان شهریور در فرهنگسرای شهر برپا خواهد بود.

- نمایشگاه عکس "سفری از خاک تا خیال" تا دهم خرداد ساعت 9 تا 19 در سالن شماره یک و دو نگارخانه فرهنگسرای خاوران برپاست و شامل عکس‌هایی از سفالینه‌های ایران از دوران قبل و بعد از ورود اسلام و عکس‌های مستند سفر برادران امیدوار به دور دنیاست. علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 5-3730002 تماس بگیرند.

- نمایشگاه تندیس اسطورگان، فرزانگان و مشاهیر ایران با عنوان "مام وطن" تا چهارم خرداد ساعت 9 تا 18 در نگارخانه آبی فرهنگسرای سالمند برپا و شامل 50 تندیس و مجسمه موسسه تندیس و پیکره شهریار است. علاقمندان می‌توانند به میدان امام حسین (ع)، خیابان 17 شهریور، خیابان خشکبارچی، بوستان خیام، فرهنگسرای سالمند مراجعه کنند.