بسته پیشنهادی ایران فضای خوبی برای مذاکرات فراهم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، یانگ جیه‌چی، وزیر امور خارجه‌ چین صبح امروز در گفتگوی تلفنی با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان ضمن تشکر از همدردی دولت و ملت ایران با دولت و مردم چین در حادثه‌ زلزله‌ اخیر، از رویکرد جمهوری اسلامی ایران درارائه‌ بسته‌ پیشنهادی استقبال کرد و بسته‌ پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را حاوی عوامل مثبتی خواند که می تواند فضای خوبی را برای مذاکرات آتی فراهم کند.

وی مذاکره‌ سازنده برمبنای نقاط اشتراک دوبسته را با اهمیت خواند وبر لزوم گفتگوهای بیشتر برای تبیین بسته‌ پیشنهادی تاکید کرد.

یانگ جیه‌چی روابط دو کشور را در سطح عالی خواند و خواهان تقویت آن شد.

جلیلی نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن همدردی با دولت و مردم چین برای زلزله‌ اخیر، بسته‌ پیشنهادی ایران را ناظر به نگرانی ‌های مشترک جامعه‌ جهانی و نیز مباحثی که می ‌تواند موضوع همکاری جهانی برای صلح و آرامش باشد، دانست و اظهار کرد: رویکرد مثبت به این بسته می ‌تواند زمینه را برای شروع مذاکرات سازنده فراهم کند.