توقیف ۱۹ دستگاه وسیله نقلیه هنجارشکن در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی و برخورد قاطع با سارقان و هنجارشکنان، مأموران انتظامی شهرستان بروجرد در اجرای این طرح، هفت‌دستگاه خودرو و ۱۲ دستگاه موتورسیکلت هنجارشکن را به دلیل نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک، ایجاد آلودگی صوتی و مزاحمت برای شهروندان توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

همچنین دو نفر اوباش که در یکی از محلات بروجرد اقدام به قدرت‌نمایی با سلاح سرد و موجب سلب آرامش عمومی شهروندان بودند، شناسایی و دستگیر کردند.

در ادامه این عملیات، مأموران انتظامی موفق شدند سه سارق را که اقدام به سرقت کابل برق و مشاعات ساختمانی کرده بودند، شناسایی و دستگیر کنند که دراین‌رابطه شش فقره سرقت معترف، مقادیری از اموال مسروقه از متهمان کشف شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: برای تمامی متهمان دستگیرشده پرونده قضایی تشکیل و افراد مذکور برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.