ذوب آهن با القطر مساوي كرد

به گزارش خبرنگاراعزامي" مهر" به اصفهان تيم فوتبال ذوب آهن درحالي كه نيمه اول را با پيروزي به پايان برده بود نتوانست اين پيروزي را حفظ نمايد ودرپايان بازي را با نتيجه مساوي به پايان برد. با آغازنيمه دوم اين قطري ها بودند كه توپ وميدان را دردست گرفتند وموفق شدند ظرف مدت 15 دقيقه سه باردروازه ذوب آهن را بازنمايند تا رشته هاي كربكندي به يكباره پنبه شود.

دردقيقه47 اين مشعل مبارك بود كه پاس روبه جلوي آكوا را تبديل به گل كرد. دودقيقه بعد مشعل مبارك توپ ديگري را وارد دروازه ذوب آهن كرد تا خود را دوگله نمايد. برروي اين دوگل مدافعان ذوب آهن با اشتباه درجاگيري اجازه دادند تا مهاجم قطري با آسودگي كامل دروازه آرمناك پطروسيان را بازنمايند.

دردقيقه 59 نوبت به كلوديوكاني گيا مهاجم سرشناس آرژانتيني القطررسيد تا با فرارازكمند آفسايد گيري مدافعان ذوب آهن سومين گل را وارد دروازه نماينده كشورمان نمايد. ذوب آهن پس ازدريافت اين سه گل اندكي به خود آمد وحملات پراكنده اي را برروي دروازه حريف تدارك ديد. دريكي ازاين حركات ودردقيقه 65 رضاعزيزي برروي حركت اميروزيري يكي ازگلهاي خورده را جبران نمايد.

دردقيقه77 نيزسانتراميديان مي رفت تا با ضربه وزيري به گل تبديل شود كه اين بازيكن نتوانست ازموقعيت بدست آمده استفاده كرده وآنرا به خارج زد.

سرانجام حملات ذوب آهن دردقيقه 85 نتيجه داد وسانترعزيزي با ضربه سرعزيززاده به گل نشست تا نماينده كشورمان شكست را با تساوي عوض نمايد. ذوب آهن با اين تساوي 5 امتيازي شد تا درصدرجدول باقي بماند.