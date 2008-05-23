به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد در دیدار مجید شاه‌حسینی و امیر اسفندیاری با سیلویو دارین در محل چتر سینمای ایران در بازار بین‌المللی فیلم کن همچنین درباره همکارهای دوجانبه بین سینمای ایران و سینمای برزیل صحبت شد.

حضور کارشناسان و هنرمندان سینمای دو کشور در جشنواره‌های کشور متقابل، زمینه‌سازی برای تولید مشترک و بسترسازی برای نمایش فیلم‌های ایرانی در کشور برزیل از جمله محورهای این دیدار بود. در این دیدار همچنین به علاقه سینماگران و مردم کشور برزیل به سینمای ایران اشاره شد.

چتر سینمای ایران با فعالیت هشت موسسه با مدیریت بنیاد سینمایی فارابی در بازار شصت و یکمین دوره جشنواره کن فعالیت می‌کند.