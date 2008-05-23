تاکید شرکتهای انرژی اتحادیه اروپا بر ساخت نیروگاههای هسته ای جدبد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از خبرگزاری فرانسه امروز شرکتهای انرژی اروپا در اجلاس انرژی هسته ای اروپا در پراگ -پایتخت جمهوری چک - با تاکید بر امنیت و خطرات زیست محیطی خواستار اقدام فوری اتحادیه اروپا برای احداث نیروگاههای اتمی جدید شدند.

برونولسکور یک شرکت برق فرانسه در دومین روز این اجلاس در ضرورت رسیدگی به این موضوع هشدار داد : ما نمی توانیم منتظر یک اقدام تدریجی باشیم؛ در حالی که قمیمت نفت به 135 دلار در هر بشکه رسیده است .

از دیگر خواسته های شرکتهای انرژی اروپا در این اجلاس استاندارد کردن مجوزهای داده شده برای بازسازی نیروگاههای قدیمی در اروپاست .

بسیاری از نیروگاههای هسته ای اتحادیه اروپا عمر مفیدشان تمام شده است و به بازسازی نیاز دارند.

دراین اجلاس، شرکتهای انرژی، تعدادی از سیاستمداران اتحادیه اروپا و صنعتگران شرکت داشتند.

نیکل فونتاین یک عضو پارلمان اروپا هشدار داد : ما مجبور به تجدید 50 درصد از انرژی برق خود تا سال 20030 هستیم .

بنا به پیش بینی های دانشمندان علوم نفتی تا سال 20030 منابع سوخت فسیلی جهان به کمتر از نصف آنچه امروز وجود دارد خواهد رسید.

لازم به ذکر است با وجود اینکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای گسترش نیروگاههای هسته ای خود در تلاش هستند ؛ استفاده دیگر کشورها از جمله ایران را از این فناوری به بهانه واهی تولید سلاحهای هسته ای با چالش روبرو کرده اند.