سودربرگ بر نمایش "چه" در دو قسمت تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد استیون سودربرگ درباره نوع اکران فیلم "چه" شامل دو فیلم "آرژانتین" و "چریک" گفت: بهترین حالت از دید من این است که "چه" ابتدا در قالب یک فیلم واحد اکران شود و یک هفته روی پرده بماند، بعد آن را از هم جدا کنیم.

توزیع‌کننده‌های فیلم نیز تاکید دارند "چه" مانند فیلم "گرایند هاوس" ساخته مشترک کوئنتین تارانتینو و رابرت ردریگرز در سطح جهانی در قالب دو فیلم به نمایش درآید. این در حالی است که پیش از این گفته می‌شد سودربرگ اصرار دارد فیلم جدید او به صورت پشت سر هم پخش شود که این اتفاق در جشنواره فیلم کن روی داد.

بنیچیو دل تورو در "چه" به نقش اصلی ظاهر شده که درباره دو مقطع کاملا متفاوت از زندگی چریک معروف است. فیلم اول با سفر چه گوارا به کوبا در 1956 با همراهی فیدل کاسترو و 80 چریک برای سرنگون کردن ژنرال باتیستا دیکتاتور آن زمان کوبا آغاز می‌شود و فیلم دوم در 1966 هفت سال پس از پیروزی انقلاب کوبا روی می‌دهد.

سودربرگ پارسال فیلم "سیزده یار اوشن" را روی پرده سینماها داشت. ارنستو "چه" گوارا که نمادی از مبارزات چریکی است در 1967 با همکاری سازمان سیا در جنگل‌های بولیوی به دست نیروهای ضدجاسوسی این کشور دستگیر شد و به قتل رسید.