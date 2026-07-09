احتکار ۷۴۳ هزار کیلوگرم مواد غذایی در قرچک لو رفت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن حیدری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، از کشف انبار بزرگ مواد غذایی احتکارشده در شهرستان قرچک خبر داد.

وی اظهار کرد: مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز این پلیس در جریان اجرای اقدامات اطلاعاتی، یک انبار محل نگهداری مواد غذایی احتکارشده را شناسایی و مورد بازرسی قرار دادند.

حیدری افزود: در این عملیات، ۷۴۳ هزار و ۶۴۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی کشف و یک نفر متهم نیز برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی شرق استان تهران با اشاره به ارزش ریالی کالاهای کشف‌شده، تصریح کرد: برابر نظر کارشناسان، ارزش اموال احتکارشده حدود ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.