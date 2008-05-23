شرط اسرائیل برای صلح با سوریه / تورم 12 درصدی در انتظار اندونزی

الف- اخبار ایران

روزنامه کمپاس به نقل از رویترز و آسوشیتد پرس در خصوص شروط اسرائیل برای صلح با سوریه نوشت: مذاکره میان مقامات اسرائیل و سوریه بصورت غیر مستقیم در خاک ترکیه صورت پذیرفت. در این مذاکرات طرف اسرائیلی برای صلح با سوریه شرایطی را عنوان نمود که مهمترین آن فاصله گرفتن این کشور از ایران بود.



"تزیپی لیونی" وزیر امورخارجه اسرائیل در این رابطه می گوید : ما معتقد هستیم کشور سوریه قصد دارد با همسایگان خود رابطه صلح آمیزی داشته باشد ولی باید توجه داشت که صلح میان اسرائیل و سوریه رابطه مستقیمی با فاصله گرفتن سوریه از ایران و همچنین عدم حمایت این کشور از گروه حزب الله لبنان و ترورهای آنان دارد.

با این وجود بسیاری از کارشناسان معتقد می باشند خصومت آمریکا با سوریه، ایران و حزب الله لبنان موجب بی نتیجه ماندن مذاکرات میان اسرائیل و سوریه خواهد شد و بعید بنظر می رسد این مذاکرات پیش از به پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری "جورج بوش" حاصلی را بهمراه داشته باشد.

ب- اخبار و تحولات داخلی اندونزی

1- اخبار سیاسی

روزنامه کوران تمپو نوشت "سوسیلو بامبانگ یودیونو" رئیس جمهور اندونزی از شخصیت های دینی اندونزی درخواست نمود تا با پادرمیانی در مسائل و بحران های مختلف موجود در این کشور بستر لازم برای حل مسالمت آمیز این مسائل و بحران ها را فراهم سازند. رئیس جمهور گفت : شخصیت ها و رهبران دینی باید در این زمینه الگوی مردم باشند و با اتخاذ خط مشی مبتنی بر مذاکره و گفتگو ،امت تحت رهبری خویش را به این راه سوق دهند.

رئیس جمهور اندونزی ادامه داد : در دنیا کشورهای بسیاری هستند که برای حل و فصل بحران های داخلی خود از اندونزی کمک می خواهند و همین موضوع سبب شده است تا مسئولیت ما سنگین تر از گذشته شود، ما باید بیش از پیش به تلاش برای حل مسائل داخلی خود از طریق گفتگو بپردازیم زیرا این تلاش ما به وجهه اندونزی در دنیا کمک شایانی خواهد نمود.

روزنامه رپوبلیکا نیز در مطلبی اعلام کرد:"فری مرشدین" یکی از اعضای فراکسیون حزب گلکار در مجلس نمایندگان اندونزی معتقد است : گلکار بعنوان یکی از احزاب سیاسی بزرگ اندونزی آماده است تا از سخت تر شدن شرایط انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 حمایت نماید. وی سخت تر شدن شرایط انتخابات را موجب تشکیل ائتلاف های پایدار میان احزاب سیاسی نامید و افزود : ائتلاف گلکار سبب خواهد شد تا دولت روی کار آمده دولتی قوی و با پشتوانه باشد.

این در حالی است که نمایندگان دیگر احزاب سیاسی در مجلس نمایندگان اندونزی نیز با تشکیل ائتلاف پایدار میان احزاب موافق می باشند. این نمایندگان معتقد می باشند ائتلاف پایدار سبب خواهد شد تا مجلس آینده یکی از حامیان اصلی دولت شود و در نتیجه همکاری مناسبی میان دولت و مجلس ایجاد شود و این همکاری در ادامه به پیشرفت کشور کمک شایانی خواهد نمود.

2- اخبار اقتصادی

روزنامه کمپاس در باره وضع تورم نوشت: بانک مرکزی اندونزی پیش بینی نموده در صورتی که دولت اندونزی قیمت سوخت را در این کشور به میزان 30 درصد افزایش دهد در نتیجه این افزایش قیمت موجب افزایش دیگر قیمت ها در بازار خواهد شد و در نهایت تورم سال 2008 به رقمی بیش از 12 درصد خواهد رسید.

"هارتادی سارونو" یکی از مقامات عالی رتبه بانک مرکزی اندونزی در این رابطه گفت : ما در اوایل سال 2009 میزان تورم را تنها 6 درصد پیش بینی نموده بودیم ولی شرایط بگونه ای پیش رفت که تورم موجود در کشور با تخمین های ما متفاوت شود تا جایی که بدون افزایش قیمت سوخت توسط دولت نیز تورم سال 2008 اندونزی حداقل 9 درصد خواهد بود. وی با تأکید بر تورم 12 درصدی امسال گفت : افزایش 30 درصدی قیمت سوخت یکی از دلایل اصلی این تورم می باشد.

"تونی پراستیانارتو" یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی نیز در این رابطه به خبرنگاران گفت : من معتقدم افزایش قیمت سوخت در اندونزی که افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت ضرر و زیان بسیاری را برای اندونزی به همراه خواهد داشت زیرا افزایش تورم موجب کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد و در نتیجه کارخانجات مشتری های خود را از دست می دهد که بدنبال آن سرمایه گذاران داخلی و خارجی دست از سرمایه گذاری در اندونزی خواهند کشید زیرا قدرت خرید این این کشور تا حد بسیاری نزول خواهد یافت.



3- اخبار فرهنگی

روزنامه کوران تمپو در خصوص وضعیت گروه احمدیه آورده است: کمیسیون ملی زنان طی گزارشی اعلام داشت تصمیم نهادهای دولتی در سطح ملی و منطقه موجب اعمال خشونت علیه پیروان گروه احمدیه شده است. مقامات این کمیسیون اعلام داشتند در ماه های اخیر دادستانی کل کشور، مجلس علمای اندونزی و ... بارها طی تصمیمات مختلف خود احمدیه را ممنوع اعلام نموده اند و همین موضوع سبب شده است تا امت مسلمان اندونزی توسط این تصمیمات تحریک شده و اعمال خشونت علیه پیروان احمدیه بپردازند که در این میان به زنان و کودکانی که از احمدیه حمایت می کنند آسیب بسیاری وارد می آید.



روزنامه رپوبلیکا پاسخ احمدیه به این روزنامه را آورده است که درآن آمده: نویسنده این مقاله که یکی از مقامات عالی جماعت احمدیه اندونزی بشمار می رود در آغاز با ارائه نمونه هایی از مصاحبه های منتشر شده در روزنامه رپوبلیکا در ارتباط با جماعت احمدیه اندونزی می نویسد : متأسفانه گاهی اوقات روزنامه رپوبلیکا مطالبی را در ارتباط با جماعت احمدیه به چاپ می رساند که این مطالب از حقیقت فاصله بسیاری دارد.

در ادامه شمسیر به ارائه اطلاعاتی درباره جماعت اسلامی احمدیه می پردازد و می نویسد : ما نیز حضرت محمد را بعنوان آخرین پیامبر اسلام قبول داریم و در آیین احمدیه که جزئی از اسلام می باشد و بگفته وی" میرزا غلام احمد" مؤسس احمدیه همان امام مهدی و عیسی مسیح می باشد که پیامبر اسلام آمدن آنان را مژده داده بود و براستی که تمامی امت مسلمان به آمدن حضرت مهدی و عیسی مسیح ایمان دارند.

در پایان دبیر کل رسانه ای و روابط عمومی جماعت احمدیه نقش این جماعت در استقلال اندونزی و همچنین حل و فصل مسائل مختلف در این کشور را نقش بسیار حائز اهمیتی می خواند و پیروان این گروه را در فعالیت های دینی مختلف منجمله مسابقات قرائت قران بسیار فعال می داند.

روزنامه جورنال ملیاز در مطلبی با عنوان " از علی ابن ابی طالب درس بگیریم " به قلم حبیب علوی السقاف نوشته است:زمانی که امیر المؤمنین به خلافت رسید، او با دو مسئله اصلی در کشور روبرو بود که عدم رسیدگی به هر کدام از این مسائل می توانست مشکلات بسیاری را برای جامعه اسلام در آن روزها بهمراه داشته باشد. مسئله اولی که امیر المؤمنین با آن روبرو بود عدم اتحاد میان امت اسلام در آن روزها بود و مسئله بعدی نیز اغتشاش داخلی در نهادهای مختلف دولت بود که از دوره خلفای گذشته بجای مانده بود. از طرف دیگر عده ای از افراد با نفوذ در آن روزها توانسته بودند تا با شیوه های مختلف ثروت امت مسلمان را به خوذ اختصاص دهند و آن را به غارت ببرند.

امیر المومنین با هوشیاری نسبت به تمامی این موضوعات سخنرانی های بسیار نافذ و کارایی را ایراد نمودند. آن حضرت در یکی از سخنرانی های خود خطاب به امت مسلمان گفت : من از شما هستم، اگر من اموالی داشته باشم شما نیز باید همان اموال را داشته باشید، اگر شما وظیفه ای دارید من نیز وظیفه ای برای خود دارم و من می خواهم راه و روش رسول الله را اجرا نمایم و بهمین دلیل اعلام می نمایم که تمامی اموالی که توسط افراد دولت بصورت نامشروع در اختیار غیر قرار داده شده است باید به بیت المال بازگردانده شود. سپس او تمامی دولتمردانی را که نتوانسته بودند مسئولیت های خود را بنحو احسن انجام دهند و یا منافع سیاسی و مالی خود را بر منافع مردم ترجیح داده بودند از کار برکنار نمود و اصلاحات در تمامی سطوح دولت به اجرا درآورد.

روزنامه جورنال ملی در مقاله ای درباره کاهش فزاینده روزنامه های علمی اندونزی اعلام کرد:بنوشته این روزنامه تعداد روزنامه های علمی و دانشگاهی اندونزی بصورت فزاینده ای در حال کاهش است.بگفته معاون روابط عمومی اداره تحصیلات عالیه در جاوه شرقی مقامات محلی این استان، تعداد اندک روزنامه های علمی در این بخش از اندونزی بسیار نگران کننده است.طبق گزارشهای رسمی در سطح ایالت مذکور در سال 2004 تعداد روزنامه های علمی 186 مجله و نشریه بوده که این تعداد در سال 2005 به 200 فقره رسیده ولی از این سال به بعد کاهش فزاینده ای آغاز شد و در سالهای 2006 و 2007 به ترتیب تعداد آنها به 35 و 33 نشریه رسید. مسئولین مربوطه اظهار امیدواری کرده اند که تعداد اندک باقیمانده اینگونه نشریات از لحاظ علمی و کیفیت جبران کننده این کمبود باشد.

روزنامه بیزنس اندونزی در زمینه روابط خارجی به مذاکرات مجارستان و اندونزی پیرامون انرژی اشاره کرده ومی نویسد: این روزنامه با درج خبری در خصوص مذاکرات روسای جمهور مجارستان و اندونزی در جاکارتا می نویسد در رهبر در خصوص همکاریهای دوجانبه اقتاصدی و بحران انرژی و مواد غذایی بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوراندونزی در این مذاکرات تاکید کرده که جامعه بین الملل بایستی با توجه بیشتر در جهت غلبه بر این بحران با یکدیگر همکاری نمایند. بگفته وی در این بحران سودهای کلانی نصیب برخی کشورها و کمپانی های بزرگ چند ملیتی میگردد. رئیس جمهور مجارستان نیز ضمن اشاره به این بحران و امکان بروز نا آرامی در سایر کشورها خواستار همکاری تمامی کشورها در حل این بحران شده است.