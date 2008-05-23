اعتراف عوامل بمب گذاری شیراز به ارتباط مالی و تشکیلاتی با آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام دری نجف آبادی بعد از ظهر امروز در نشست خبری در فرودگاه شیراز در این زمینه اظهار داشت: یکی از این فعالیت های خرابکارانه مربوط به حادثه سد سیوند بوده که البته شدت حادثه هیچکدام مانند حادثه کانون رهپویان وصال نیست.

وی خاطرنشان کرد: حدود 10نفر از عوامل بمب گذاری در فارس و تعدادی نیز در دیگر مناطق کشور دستگیرشده اند.

دادستان کل کشورمتذکر شد: ازآنجایی که پرونده به مناطقی نظیر تهران و شهرهای شمالی کشور مرتبط می شود با نظر مشورتی مشاوران شورای امنیت کشور بررسی پرونده در تهران به صورت متمرکز انجام می گیرد.

حجت الاسلام دری نجف آبادی تصریح کرد: تا هفته آینده شعبه رسیدگی کننده به پرونده انفجار در دادسرای انقلاب تهران تعیین می شود.وی خاطرنشان کرد: در بخش های بین المللی نیز پرونده دنبال می شود که البته باید در ابتدای امر مقدمات کار نظیر تهیه کیفرخواست و اعلام جرم صورت گیرد.

دادستان کل کشورگفت: از پول هایی که در خارج و داخل رد و بدل می شد و اعترافات خود بمب گذاران و وابستگی آنها به کشور هایی نظیر آمریکا و اسرائیل مشهود است.وی بیان داشت: این کشورها در سرزمین خود نشسته و با این کارها نسبت به بسیجیان و روحانیون ایران اسلامی دشمنی می کنند.

دری نجف آبادی خاطرنشان کرد: اگر به این عوامل، سکولار، نفوذی آمریکا و ضد اسلامی و ارزش های اسلامی گفته شود چندان دور از واقعیت نیست.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: باید هوشیاری کامل داشته باشیم تا اینگونه عناصر فرصت طلب نتوانند اقدامی کنند. دری پیرامون چگونگی وابستگی این گروه با آمریکا و اسرائیل گفت: این بمب گذاران به گروهها و تشکل های آمریکایی و اسرائیلی وابسته هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت حمایت این کشورها قرار دارند.

وی با بیان اینکه علت عدم اعلام بمب گذاری شاید ابهامات موجود در پرونده و یا مصلحت اندیشی بوده است افزود: جانبازان و خانواده های شهدای حادثه نیز باید به صورت جدی از سوی دستگاه های ذی ربط حمایت شوند.