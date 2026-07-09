حریق شهرک صنعتی آران و بیدگل مهار شد

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸:۳۰ عصر امروز، وقوع حریق در یک واحد تولید تابلوفرش واقع در شهرک صنعتی قدس شهرستان آران و بیدگل به ستاد مدیریت بحران گزارش شد که بلافاصله تیم‌های ایمنی و آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: عملیات مهار این آتش‌سوزی با پشتیبانی ۵ دستگاه خودروی اطفاییه و یک دستگاه خودروی آبرسان از شهرداری آران و بیدگل و همچنین خودروی آتش‌نشانی مستقر در شهرک صنعتی انجام شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به عوامل تشدیدکننده حادثه بیان کرد: متأسفانه وزش تندباد در منطقه باعث گسترش سریع حریق گردید و عملیات اطفای آن را با چالش مواجه کرد.

شیشه‌فروش در پایان به میزان خسارات وارده اشاره کرد و گفت: در این حادثه سوله واحد تولیدی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع به همراه مواد اولیه و محصولات موجود در آن دچار خسارت شد؛ خوشبختانه این آتش‌سوزی تلفات جانی در پی نداشت.