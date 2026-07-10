به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار تصاویری از قدرت‌نمایی فردی با سلاح گرم در فضای مجازی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد قرار گرفت.

مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت متهم را شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح کمری کشف و متهم به همراه پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان ضمن تأکید بر برخورد قاطع و قانونی با افرادی که با اقدامات هنجارشکنانه موجب ارعاب و قانون‌شکنی شوند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.