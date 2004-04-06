اولين همايش ملي صنعت سرمايه گذاري مخاطره پذير برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، اين همايش با اهدافي همچون بررسي و شناخت وضع موجود صنعت سرمايه گذاري مخاطره پذير در ايران و كشورهاي موفق جهان، تبيين چشم اندازها و راهبردهاي صنعت سرمايه گذاري مخاطره پذير در ايران و تبيين راهكارهاي عملياتي و نظامهاي مديريتي مورد نياز صنعت سرمايه گذاري مخاطره پذيربرگزار مي شود.

علاقمندان جهت ارائه مقاله مي توانند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري، مقالات خود را به دبيرخانه همايش واقع در تهران، بزرگراه شهيد چمران، پل نصر، دانشكده مديريت دانشگاه تهران، جهاد دانشگاهي، صندوق پستي 6211- 14155 ارسال نمايند.

همچنين علاقمندان به شركت در همايش مي توانند جهت ثبت نام به آدرس دبيرخانه مراجعه و يا با تلفنهاي 637842 و 8025254 تماس حاصل فرمايند.