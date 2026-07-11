حجت‌الاسلام سید علیرضا طباطبایی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: تشیع پیکر رهبر شهید، پس از هفتاد سال مجاهدت، یک رویداد بی‌نظیر در تاریخ اسلام بود. این تشییع تنها مراسم گذراندن پیکر یک فقیه بزرگ و مرد الهی نبود، بلکه پیامی به تمام عالم بود؛ این حرکت، به عالم اعلام کرد که شیعه نه ذلت‌پذیر بوده و نه سست، بلکه دارای عزت، شکوه و عظمت است.

وی افزود: حضور میلیونی مردم در شهرهای مختلف از جمله تهران، قم، نجف، کربلا و مشهدی که در جوار مرقد نورانی ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) انجام شد، نشان داد که محور مقاومت با این تشییع تقویت شده است.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: دشمن با وجود اعمال سنگین‌ترین تحریم‌ها، از دیدن شکوه و عظمت ملت ایران مبهوت شده است. آن‌ها نمی‌توانند علت این ایستادگی و ایمان را درک کنند.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: همان‌طور که در سال‌های پایانی دفاع مقدس، با وجود کمبود تجهیزات، ایران توانست تمام خاک خود را حفظ کند و دشمن را بیرون براند، امروز نیز این بدنه قوی ایمانی، قدرت مقاومت را تضمین می‌کند.

وی بیان کرد: امروز ما در دو جبهه در حال جنگ هستیم؛ یک جبهه نظامی که در کنار لانچرها و پهپادها توسط سپاه و ارتش رصد می‌شود و جبهه دوم که میادین خیابان‌ها و اجتماعات مردمی است که هر دو جبهه خط مقدم ما هستند و پشتوانه اصلی رزمندگان در جبهه نظامی، همین حضور پرشور و با شکوه مردم در میادین است.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: تشیع و این پرچم‌های سرخ که در دست عزیزان بوده نشان از گذار از مرحله دفاع به مرحله حمله دارد. این خون، از سنخ خون اباعبدالله الحسین (ع) بوده و آغاز راه انتقام است، انتقامی که هدف آن تنها کشتن دشمن نیست، بلکه بیرون راندن آمریکا و اسرائیل از منطقه و نابودی آن‌هاست.

طباطبایی‌نژاد اضافه کرد: دشمن بیش از هر چیز به دنبال ایجاد اختلاف و تضعیف پیوند است. همچنین نباید در مورد تصمیمات فرماندهی کل قوا و تصمیمات نظامی، اظهارنظر کرد؛ زیرا این تصمیمات با دقت و برای حفظ مصالح ملی گرفته می‌شود و وحدت ما، پشتوانه اصلی رزمندگان در میدان است.

وی گفت: مدیریت تنگه هرمز، که یک نعمت بزرگ و شمشیر بر فرق آمریکا است، اکنون به طور کامل در دست ایران قرار دارد. این مدیریت نتیجه خون شهدا و ایستادگی است و باید با نظم و اقتدار از آن محافظت کرد.

کارشناس مسائل مذهبی بیان کرد: تحلیل‌های کارشناسان غربی و حتی ژاپنی نشان می‌دهد که شیعه مانند پرنده‌ای است با افق پرواز بسیار بالا که تیرهای دشمن به او نمی‌رسد؛ زیرا شیعه با دو بال «عاشورا» و «ظهور» حرکت می‌کند.

طباطبایی‌نژاد ادامه داد: تلاش دشمن برای تضعیف این ایمان از طریق ترویج فساد و برهنگی در چهل سال گذشته، با شکست مواجه شده و این تشییع، خود نشانه‌ی شکست بزرگ دشمن است.

وی خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در این میادین، حتی اگر در برخی نقاط با محدودیت رسانه‌ای روبرو باشد، مانند کربلا موجی عظیم و الهی ایجاد می‌کند که خداوند آن را به حرکت درمی‌آورد.

کارشناس مسائل مذهبی یادآور شد: آمریکا با حملات خود یا تلاش برای مذاکره، به دنبال کنترل تنگه هرمز یا گرفتن امتیاز است، اما با دیدن این اقتدار، می‌داند که با جنگ و فشار نمی‌توان به خواسته‌های خود رسید و ما با قدرت و ایمان، مسیر پیروزی و نابودی دشمن را ادامه خواهیم داد.