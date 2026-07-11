۲۲۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی دشتستان انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حق‌رو صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری تاکنون بیش از دو هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان دشتستان صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: این بازرسی‌ها منجر به کشف تخلف ۸۴ مورد نظیر عدم درج قیمت، گرانفروشی، کم فروشی و غیره شده است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دشتستان تصریح کرد: ارزش پرونده های تشکیل شده توسط بازرسان سه میلیارد ریال بوده که جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده اند.

وی با بیان اینکه بازار بصورت مستمر رصد میشود ابرازداشت: اکیپ های بازرسی اداره با همکاری‌ کارشناسان اتاق اصناف ، شبکه بهداشت، اداره تعزیرات و جهاد کشاورزی در سال جاری تا کنون ۵۸ مورد گشت مشترک از هزار واحد صنفی انجام داده اند.

حق‌رو از همشهریان خواست، در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی گزارش خود را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.