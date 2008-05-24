ایران در هر دو رشته آزاد و فرنگی قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان جام شهدا طی دو روز گذشته در سالن پنجم مرداد شهرستان اراک پیگیری شد که طی آن در رشته کشتی آزاد تیم ایران با 80 امتیاز به مقام اول دست یافت، ترکیه با 58 امتیاز و آذربایجان با 51 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند. در رشته کشتی فرنگی نیز تیم جوانان کشورمان با 78 امتیاز اول شد و ترکیه با 74 امتیاز به مقام دوم دست یافت.

بر اساس این گزارش، نفرات و تیم‌های برتر مسابقات کشتی جام شهدا به شرح زیر هستند:

کشتی فرنگی

50 کیلوگرم: 1- شیرزاد بهشتی، 2- فرهاد تکین (ترکیه)، 3- آراهان کاراکاس (ترکیه) و مرتضی قاسمی راد، 5- مجید حاتمی و رضا احمدی

55 کیلوگرم: ‌1- رسیپ یلمایز (ترکیه)، 2- محمد کیانی، 3- محسن حاجی پور و کارکوش (ترکیه)، 5- وحید خواجه نادری و محمدرضا جانی

60 کیلوگرم: 1- امیر دریکوندی، 2- ایمان داوودی، 3- میثم عابدی و ابوذر نورزاده، 5- مجید عزیزی و اردشیر علی پور

66 کیلوگرم: 1-عبدالصمد گونال (ترکیه)، 2- اوزکارن کورت (ترکیه)، 3- سجاد کشاورز و عمر آیدمیر (ترکیه)، 5- میلاد خسروی و نادر حسن‌زاده

74 کیلوگرم: 1- جاوید رضوانی، 2- یوسف اخباری، 3- محمد سرخه نژاد و مهرداد زارع، 5- فرهاد شافعی و سعید غلامی

84 کیلوگرم: 1- محمد خانلرزاده، 2- علی قیطاسی، 3- محمود فعلی و ترخاق چیفچی (ترکیه)، 5- فرید صبوری و فیصل مراد (ترکیه)

96 کیلوگرم: 1- مهدی علی یاری، 2- محمدرضا اکبری، 3- امید جراحی و موسی آکا (ترکیه)، 5- مجید دیوسالار و سعید کیا

120 کیلوگرم: ‌1- بشیر باباجان زاده، 2- بهروز یوسفی، 3- مهران اسدزاده و ایمان میرمنگره، 5- محمدعلی ترقای (ترکیه) و بهنام مهدی زاده

کشتی آزاد

50 کیلوگرم: 1- فرزاد جعفری، 2- مصطفی دامادی، 3- ساسان فیضی و جواد شعبانی، 5- خانلر شیرعلی‌اف (آذربایجان) و هایک ماندکیان (ارمنستان)

55 کیلوگرم: 1- حسن مرادقلی، 2- ضیا دایلایک (ترکیه)، 3- منیر رسیپ اکتاس (ترکیه) و هادی نصرتی، 5- محمدعلی پیناتوف (آذربایجان) و مهدی کامرانی

60 کیلوگرم: 1- مسعود اسماعیل پور، 2- صائب کلانتری، 3- محمد دمیر (ترکیه) و اعتماد قربان اف (آذربایجان)، 5- آقالی رمضانف‌ (آذربایجان) و میثم حیدری

66 کیلوگرم: 1- مصطفی حسین خانی، 2- میثم نصیری، 3- علیرضا اسدی و راماس رومان زادویان (ارمنستان)، 5- علیرضا علی پور و یاکوب گور(ترکیه)

74 کیلوگرم: 1- سعید توکل، 2- گئورگ آبشاریان، 3- اسماعیل بلوچ (ترکیه) باتوهان دمیرچی (ترکیه)، 5- یوسف پناهنده و محمدرضا پورهان

84 کیلوگرم: 1- علی رجب زاده، 2- جلال زمان، 3- پیروز رودپشتی و محسن کاظمی، 5- رومن بخیروف (آذربایجان) و عرفان امیری

96 کیلوگرم: 1- ایرج شیرزاد، 2- کمیل قاسمی، 3- احسان الهیاری و سعید زرینی، 5- رالین ساراک (ترکیه) و علی روزبهانی (ایران)

120 کیلوگرم: 1- امیر قاسمی منجزی، 2- بهروز مهدی نژاد، 3- محسن یزدیان و مصطفی چیپچی (ترکیه)، 5- تورج صفایی و محمود کلانتری

رده بندی تیمی مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جام شهدا به شرح زیر است :

کشتی فرنگی

1- ایران (78 امتیاز)

2- ترکیه (74 امتیاز)

کشتی آزاد

1- ایران (80 امتیاز)

2- ترکیه (58 امتیاز)

3- آذربایجان (51 امتیاز)

کاپ قهرمانی این دوره از رقابت‌ها به محسن فرح وشی و حسن رنگرز سرمربیان تیم های کشتی آزاد و فرنگی کشورمان اهداء شد.