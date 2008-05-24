4500 انشعاب غیر مجاز آب در استان مرکزی وجود دارد

محمود شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: بیشتر این انشعابات در محلهای حاشیه نشین ساوه، اراک و خمین است که تلاش می شود تا پایان امسال تعدادی از این انشعابات را به انشعاب مجاز تبدیل کنیم.

وی با اشاره با تاکید دولت در سفر استانی همدان به جمع آوری انشعابات غیر مجاز و ایجاد زمینه انشعاب مجاز بیان داشت: انشعابات غیر مجاز بخشی از هدر رفت آب در برآوردها حساب می شود که باید ساماندهی شود.

وی مطالبات آبفای استان از مردم و ارگانهای دولتی و تجاری را در مجموع و در حال حاضر دو میلیارد و 500 میلیون تومان خواند و گفت: این رقم در ابتدای سال گذشته، سه میلیارد و 200 میلیون تومان بود که با اخذ 700 میلیون تومان آن در طول سال گذشته به رقم فعلی دو میلیارد و 500 میلیون تومان رسید.

شعبانی اخد این بدهی را از اولویتهای سال جاری آبفای استان خواند و اظهار داشت: از این میزان بدهی، 600 میلیون تومان مربوط به کارخانه ها، 200 میلیون تومان ادارات و ارگانهای دولتی و بقیه مربوط به مشترکان خانگی و تجاری استان است.

وی جدا کردن انشعابات فضای سبز از آب شرب استان را از برنامه های سال جاری خواند و گفت: این امر در راستای برطرف کردن بخشی از مشکلات در برهه خشکسالی ضروری است.