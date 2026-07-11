استاندار کردستان: سفر رهبر شهید به استان، نقطه آغاز جهش توسعه بود

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی صبح شنبه در مراسم گرامیداشت رهبر شهید انقلاب که در مسجد جامع سنندج برگزار شد، با بیان اینکه شخصیت و جایگاه رهبر شهید همواره عامل انسجام و همبستگی ملی بود، اظهار کرد: امروز مردم در سوگ شخصیتی نشستهاند که در دوران حیات خود محور وحدت کشور بود و شهادتش نیز به تقویت همدلی و انسجام ملی انجامید.
وی با قدردانی از حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید، افزود: سفر ایشان به کردستان حدود ۱۷ سال پیش، یکی از رویدادهای ماندگار تاریخ استان به شمار میرود و خاطره آن همچنان در ذهن و دل مردم کردستان زنده است.
سفری که مسیر توسعه کردستان را ترسیم کرد
استاندار کردستان با اشاره به آثار و برکات این سفر بیان کرد: حضور رهبر شهید در استان، افق تازهای برای توسعه کردستان بهویژه در بخشهای فرهنگی و اقتصادی گشود.
وی بیان کرد: همچنین ایشان در سخنان خود در سال ۱۳۸۸ با تأکید بر ظرفیتهای فراوان استان، بر ضرورت جبران عقبماندگیها و انجام اقدامات اساسی تأکید کردند و مسیر روشنی را پیش روی مدیران قرار دادند.
لهونی ادامه داد: در جریان سفر رهبر شهید، پروژههای مهم و اثرگذاری برای کردستان به تصویب رسید که طی سالهای بعد به مرحله اجرا درآمد و زمینهساز شتاب گرفتن روند توسعه استان شد.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از یکهزار و ۲۵۰ پروژه مهم در بخشهای مختلف اجرایی شد که نقش قابل توجهی در ارتقای زیرساختها و توسعه استان ایفا کرد.
پروژههای شاخص توسعهای کردستان
استاندار کردستان با اشاره به برخی طرحهای شاخص اجراشده پس از این سفر گفت: بهرهبرداری از بیمارستان کوثر سنندج، راهاندازی کارخانه لاستیک بارز و اختصاص اعتبارات قابل توجه برای توسعه و بهسازی راههای استان، از مهمترین دستاوردهای مصوبات سفر رهبر شهید به کردستان بوده است.
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