براي گروه هاي شبه نظامي هيچ جايگاهي در عراق وجود ندارد

توني بلر نخست وزير انگليس امروز سه شنبه در كنفرانس مشترك مطبوعاتي با هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق تاكيد كرد : ما از عراق خارج نخواهيم شد. او ادعا كرد : اكثريت عراقي ها خواهان ماندن ما در اين كشورهستند.

هوشيار زيباري نيز در اين كنفرانس مطبوعاتي اظهار داشت: سران شيعيان عراق فرصت را براي برقراري دموكراسي دراين كشور از دست نخواهند داد.

بلر در واكنش به حوادث و درگيري هاي گسترده ي ميان شبه نظاميان مقتدي صدر و نظاميان آمريكايي و چند مليتي اعلام كرد:" پاسخ ما به اين حوادث اين است كه فرار نخواهيم كرد بلكه با قدرت در مقابل ايشان خواهيم ايستاد".

زيباري نيز گفت : با نخست وزير انگليس درباره تحولات عراق مذاكره و بر ضرورت صدور قطعنامه جديدي توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي قانوني كردن روند انتقال قدرت به عراقي ها و اعلام رسمي پايان اشغال عراق تاكيد كرديم.

اين در حالي است كه انگليس امروز اعلام كرد پنچ هزار نظامي تازه نفس را براي جايگزيني نيروي حاضر در عراق به اين كشور اعزام خواهد كرد.