کشته شدن یک نظامی آمریکایی/انفجار در فلوجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اصوات العراق، ارتش آمریکا شب گذشته در بیانیه ای از کشته شدن یک نظامی خود در عراق خبر داد.

در این بیانیه آمده است : این نظامی روز پنجشنبه بر اثر انفجار بمب دست ساز در جنوب غرب بغداد کشته شد.

با کشته شدن این نظامی، شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا از زمان تهاجم نظامی به عراق در سال 2003 تاکنون به چهارهزار و 79 نفر رسیده است.

خبر دیگر اینکه ارتش آمریکا در بیانیه ای ادعا کرد: نیروهای عملیات ویژه عراقی روز چهارشنبه شخصی را بازداشت کرده اند که در زمینه عملیات قاچاق سلاح در طول مرزهای ایران و عراق فعالیت داشته است.

این شخص در منطقه الزبیر واقع در جنوب غربی بصره بازداشت شده است.

ادعاهای آمریکا درباره قاچاق سلاح از ایران به عراق در حالی مطرح می شود که تاکنون هیچ مدرکی در این زمینه ارائه نشده است.

یک منبع پلیس عراق نیز از انفجار خودروی بمبگذاری شده در غرب فلوجه واقع در 50 کیلومتری غرب بغداد خبر داد.

در این انفجار که ایست بازرسی مشترک ارتش آمریکا و نیروهای عراقی را هدف قرار داده بود؛ دست کم شش نفر کشته شدند.