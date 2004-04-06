شبه نظاميان وابسته به مقتدي صدر دو تبعه كره جنوبي را ربودند

به گزارش خبرگزاري مهر،" سيد رياض" مسئول شبه نظاميان مقتدي صدر به خبرگزاري فرانسه گفت: روز يكشنبه دو تبعه كره جنوبي فعال در امور حقوق بشرربوديم و تا زمان خروج نظاميان ايتاليايي از اين شهر، ايشان را آزاد نخواهيم كرد.

گفتني است شهر ناصريه به همراه شهرهاي كوفه العماره ، نجف شاهد درگيري هاي شديدي ميان شبه نظاميان مقتدي صدر و نظاميان آمريكايي و چند مليتي بوده است.

اين درحالي است كه حملات عليه نظاميان آمريكايي عليرغم ادامه عمليات گسترده نظاميان اشغالگر در شهر فلوجه همچنان ادامه دارد.

اين درحالي است كه سخنگوي نظاميان آمريكا از كشته شدن چهار نظامي اين كشوردر حملات مهاجمان ناشناس در استان الانبار عراق خبر داد.

