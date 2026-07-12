حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان فرآیند ارزیابی خسارت‌های ناشی از جنگ رمضان در استان، اظهار داشت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، ۱۵ هزار و ۲۸۰ واحد مسکونی و تجاری در سطح استان دچار خسارت شده‌اند که از این تعداد، ۱۵۵ واحد مسکونی و ۳۷ واحد تجاری به طور کامل تخریب شده‌اند و نیازمند احداث مجدد هستند.

وی با بیان اینکه ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای جبران خسارت‌های وارده اختصاص یافته است، افزود: پرونده دو هزار واحد از این تعداد به مرحله تسویه رسیده است و روند پرداخت خسارت‌ها به سایر واحدها نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بنیاد مسکن ایلام با اشاره به اینکه واحدهای احداثی تا زمانی که پروانه ساخت دریافت نکنند، مجوزی برای پرداخت ندارند، تصریح کرد: با تاکید و دستور استاندار، عملیات صدور پروانه‌ها برای این واحدها آغاز شده است و امیدواریم هرچه سریع‌تر شاهد آغاز عملیات ساخت‌وساز در این واحدها باشیم.

محبی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از خسارت‌دیدگان، گفت: علاوه بر واحدهای تخریب‌شده، ۹ هزار و ۹۶ واحد مسکونی و یک هزار و ۳۴۱ واحد تجاری نیز نیازمند تعمیرات اساسی شناسایی شده‌اند و روند بازسازی آنها با سرعت در حال پیگیری است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام در پایان با تأکید بر اینکه تسریع در روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده، مهم‌ترین اولویت استان است، خاطرنشان کرد: با هماهنگی کامل میان فرمانداران، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، بانک مسکن و نظام مهندسی، تلاش می‌شود تا هرچه سریع‌تر عملیات ساخت‌وساز در مناطق آسیب‌دیده آغاز شود و خانواده‌های خسارت‌دیده هرچه زودتر به زندگی عادی بازگردند.