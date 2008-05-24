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۴ خرداد ۱۳۸۷، ۱۲:۳۶

سفر مجدد رایس به خاورمیانه با دستورکار پیشبرد روند به اصطلاح صلح

سفر مجدد رایس به خاورمیانه با دستورکار پیشبرد روند به اصطلاح صلح

منابع آگاه از سفر وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه در روزهای نهم و دهم ژوئن(20 و 21 خرداد) با هدف پیشبرد روند به اصطلاح صلح خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، "کاندولیزا رایس" نهم و دهم ژوئن(20 و 21خرداد) با هدف فعال کردن روند به اصطلاح صلح به سرزمینهای اشغالی 1948 و رام الله سفر کند.

از دیگر اهداف سفر وزیر امورخارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه پیشبرد مذاکرات تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی اعلام شده است.

درحالی کاندولیزا رایس در نظر دارد نهم و دهم ماه آتی میلادی (20 و 21 خرداد) به منطقه خاورمیانه سفر کند که درخلال روزهای اخیر با سفر به سرزمینهای اشغالی و اراضی فلسطینی با سران اسرائیلی و فلسطینی دیدار کرد.

کد مطلب 688551

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