سفر مجدد رایس به خاورمیانه با دستورکار پیشبرد روند به اصطلاح صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات، "کاندولیزا رایس" نهم و دهم ژوئن(20 و 21خرداد) با هدف فعال کردن روند به اصطلاح صلح به سرزمینهای اشغالی 1948 و رام الله سفر کند.

از دیگر اهداف سفر وزیر امورخارجه آمریکا به منطقه خاورمیانه پیشبرد مذاکرات تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی اعلام شده است.



درحالی کاندولیزا رایس در نظر دارد نهم و دهم ماه آتی میلادی (20 و 21 خرداد) به منطقه خاورمیانه سفر کند که درخلال روزهای اخیر با سفر به سرزمینهای اشغالی و اراضی فلسطینی با سران اسرائیلی و فلسطینی دیدار کرد.