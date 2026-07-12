قیمت محصولات ایران خودرو در چند ماه اخیر؛ چرا هیچ عددی ماندگار نیست؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرایط بازار خودرو در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ خیلی عجیب بود. به‌طوری‌که قیمت خودروها حتی برای دو هفته متوالی نیز در بازار ثبات نداشت. این موضوع درباره محصولات داخلی به‌ویژه تولیدات ایران خودرو خیلی بیشتر احساس شد. در ادامه، علاوه بر بررسی تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو در بازه فروردین تا تیر ۱۴۰۵، پیرامون دلایل عدم ثبات قیمت‌ها در این مدت توضیح می‌دهیم.

میزان تغییر قیمت محصولات ایران خودرو از فروردین تا تیر ۱۴۰۵

قیمت محصولات ایران خودرو در بازار در بازه زمانی فروردین تا نیمه تیر ماه ۱۴۰۵ به‌طور میانگین حدود ۳۰ درصد افزایش یافت. ناگفته نماند میزان جهش قیمت در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ خیلی بیشتر بود؛ اما بخشی از حباب قیمت ایجاد شده در خرداد ماه تخلیه شد. در جدول زیر، میزان تغییر قیمت برخی از محبوب‌ترین محصولات ایران خودرو در بازه فروردین تا تیر ۱۴۰۵ را مشاهده می‌کنید.

نام خودرو قیمت بازار در فروردین ۱۴۰۵ (تومان) قیمت بازار در تیر ۱۴۰۵ (تومان) تغییر قیمت (درصد) سورن پلاس با موتور XU۷P ۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۸ پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۵P سقف فلزی ۱.۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰ رانا پلاس با موتور TU۵P ۱.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۶ دنا پلاس توربوشارژ اتومات آپشنال ۱.۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۱ تارا اتومات توربوشارژ ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ۵۰

دلایل عدم ثبات قیمت محصولات ایران خودرو در کوتاه مدت

در ادامه، ۵ عامل اصلی عدم ثبات قیمت محصولات ایران خودرو در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ را بررسی می‌کنیم.

۱. افزایش قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو

ایران خودرو در فصل بهار سال ۱۴۰۵، چهار مرتبه مجوز افزایش قیمت دریافت کرد. اتفاقی کم‌سابقه که یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش قابل توجه قیمت محصولات ایران خودرو در ماه‌های ابتدایی سال جاری به شمار می‌رود.

در جدول زیر، تغییر قیمت کارخانه برخی از مهم‌ترین محصولات ایران خودرو در بازه زمانی فروردین تا تیر ۱۴۰۵ را مشاهده می‌کنید. میانگین افزایش قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو در این مدت حدود ۴۳ درصد بوده است.

نام خودرو قیمت کارخانه در فروردین ۱۴۰۵ (تومان) قیمت کارخانه در تیر ۱۴۰۵ (تومان) تغییر قیمت (درصد) سورن پلاس با موتور XU۷P ۱.۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۳ پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۵P سقف فلزی ۱.۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۶۶۳.۰۰۰.۰۰۰ ۴۴ رانا پلاس با موتور TU۵P ۱.۰۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۵۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸ دنا پلاس توربوشارژ اتومات آپشنال ۱.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۶ تارا اتومات توربوشارژ ۱.۸۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۷۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ۴۶



در ماه‌های اخیر، شاهد کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات ایران خودرو بودیم. این موضوع نشان می‌دهد، سرعت افزایش قیمت بازار در مقایسه با کارخانه در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵ کمتر بوده است. اما بدون تردید، افزایش چند باره قیمت کارخانه، زمینه‌ساز رشد قیمت‌ها در بازار نیز می‌شود.

۲. کاهش تیراژ تولید محصولات ایران خودرو

شرایط جنگی حاکم بر کشور، صنعت خودرو را نیز متأثر کرده و باعث کاهش قابل توجه در تیراژ تولید ماشین شده است. ضمن اینکه اخبار و اطلاعات دقیق درباره خسارت‌های احتمالی تأسیسات زیرساختی ایران خودرو در طول جنگ منتشر نشده است.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد ایران خودرو در ۲ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، روی‌هم‌رفته تعداد ۵۶ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است. این عدد در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ برابر با ۸۴ هزار دستگاه بود. بنابراین آمار تولید محصولات ایران خودرو کاهش ۳۳ درصدی نشان می‌دهد.

کاهش تولید موجب شده تا ایران خودرو در عمل به تعهدات خود در قبال مشتریان با مشکل روبه‌رو شود. ضمن اینکه کارشناسان صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کنند روند کاهش تولید احتمالا تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. موضوعی که باعث می‌شود شکاف بین عرضه و تقاضا در بازار تشدید شده و در نتیجه روند صعودی قیمت محصولات ایران خودرو را شاهد باشیم.

۳. جهش نرخ ارز

بازار ارز در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵،‌ روزهای پرفراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشت. قیمت دلار در شروع سال جاری حدود ۱۵۸ هزار تومان بود. از نیمه دوم فروردین ماه، روند صعودی قیمت ارز آغاز شد. به‌طوری‌که در اردیبهشت ماه شاهد ثبت سقف قیمت در کانال ۱۸۷ هزار تومان بودیم. سیگنال‌های سیاسی مثبت در خرداد ماه، قیمت ارز را تا ۱۵۵ هزار تومان کاهش داد؛ اما رویدادهای سیاسی و تنش‌های نظامی، بار دیگر قیمت ارز را در میانه تیر ماه به حوالی ۱۷۳ هزار تومان رساند.

وضعیت متلاطم بازار ارز، یکی از دلایل عدم ثبات قیمت محصولات ایران خودرو در بازار است. در بعضی از روزهای اخیر، نوسان نرخ ارزش بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان اتفاق افتاد. این وضعیت نوعی سردرگمی را برای خریداران و فروشندگان خودرو در بازار ایجاد کرده و بعضا ظرف مدت زمان یک هفته، قیمت خودروها چند ده میلیون تومان افزایش یا کاهش می‌یابند.

۴. افزایش نرخ تورم در ایران

نرخ تورم در بهار ۱۴۰۵، روند صعودی داشت. براساس داده‌های رسمی منتشر شده، نرخ تورم سالانه منتهی به ماه‌های فروردین تا خرداد ۱۴۰۵ در کشور به شرح زیر بود:

فروردین: ۵۰.۶ درصد

اردیبهشت: ۵۷.۷ درصد

خرداد: ۶۲ درصد

اعداد و ارقام فوق به‌خوبی گویای همه چیز هستند و نیازی به شرح و تفسیر ندارند. تشدید فشار اقتصادی ناشی از جنگ در ماه‌های اخیر، سرعت افزایش نرخ تورم را در کشور بیشتر کرد. موضوعی که جهش قیمت محصولات ایران خودرو نیز تأثیرگذار بود. به‌نظر می‌رسد تا زمانی که موتور تورم در اقتصاد ایران خاموش نشود، بازار خودرو رنگ ثبات و آرامش را در بلند مدت نخواهد دید.

۵. افزایش ورود سرمایه به بازار خودرو

نوسانات شدید قیمت طلا و ارز در ماه‌های اخیر موجب شد تا ریسک ورود به این بازارها برای سرمایه‌گذاران بیش از پیش افزایش پیدا کند. در نتیجه، موجی از سرمایه‌ها برای در امان ماندن از آثار تورم اقتصادی در جستجوی بازارهای جایگزین به سمت خودرو و ملک روانه شدند. این موضوع باعث شد تا به‌نوعی شاهد افزایش تقاضا برای خرید خودرو با هدف سرمایه‌گذاری در ماه‌های گذشته باشیم. موضوعی که در کنار کاهش تیراژ تولید خودرو در کشور، یکی از عوامل ناپایداری و افزایش قابل توجه قیمت‌ها در چهار ماه ابتدایی سال جاری به‌شمار می‌رود.

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