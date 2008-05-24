35 دستگاه اجرایی در ایلام به شبکه دولت الکترونیک متصل شده اند

ولی الله لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: پیوستن دستگاه های اجرایی به شبکه دولت الکترونیک الزامی است و تا به حال 35 دستگاه اجرایی در سطح استان ایلام به این شبکه متصل شده اند.

وی افزود: علاوه بر این تعداد 10 دستگاه اجرایی دیگر در سطح این استان تا آخر این ماه به شبکه دولت الکترونیک متصل می شوند.

این مسئول با اشاره به اینکه عمده هدف شبکه دولت الکترونیک صرفه جویی در وقت، هزینه، تسریع در کار و جلوگیری از کاغذ بازی اداری است یادآور شد: در آینده ای نزدیک به دنبال راه اندازی این شبکه، هیچگونه درخواست کتبی اداری خارج از این سیستم پاسخ داده نمی شود.