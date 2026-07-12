به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالب‌نیا ظهر یکشنبه در نشست با مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان، بر لزوم افزایش حمایت‌های بیمه‌ای از فعالان صنایع‌دستی تأکید و اظهار کرد: کردستان یکی از استان‌های شاخص کشور در حوزه صنایع‌دستی است و هزاران نفر در این بخش فعالیت می‌کنند که بخش زیادی از آنان هنوز از خدمات بیمه‌ای بهره‌مند نیستند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون نزدیک به ۴۷ هزار نفر در حوزه صنایع‌دستی استان فعالیت دارند، افزود: از این تعداد تنها حدود ۲ هزار و ۷۵۰ نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند و بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌تواند زمینه بهره‌مندی شمار بیشتری از صنعتگران از خدمات بیمه‌ای را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان تصریح کرد: خدماتی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان و امکان انتقال سوابق بیمه‌ای از جمله مزایای این صندوق است که می‌تواند امنیت شغلی و معیشتی فعالان صنایع‌دستی را تقویت کند.

راه‌اندازی خانه‌های صنایع‌دستی در کردستان

طالب‌نیا با دعوت از صنعتگران و تعاونی‌های صنایع‌دستی برای استفاده از این ظرفیت، اظهار کرد: امیدواریم با توسعه همکاری‌های مشترک، شمار بیشتری از فعالان این حوزه تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

وی همچنین از راه‌اندازی خانه‌های صنایع‌دستی در مناطق مستعد استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این مراکز علاوه بر حمایت از تولید و عرضه محصولات، زمینه ارائه خدمات تخصصی و توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه صنایع‌دستی را فراهم خواهند کرد.

تأکید بر اجرای تفاهم‌نامه ملی بیمه صنعتگران

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کردستان در این نشست با اشاره به تفاهم‌نامه منعقد شده میان این صندوق و معاونت صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر توسعه همکاری‌ها برای افزایش پوشش بیمه‌ای فعالان صنایع‌دستی تأکید کرد.

امجد حسین‌پناهی با تشریح خدمات و ظرفیت‌های جدید صندوق افزود: اجرای این تفاهم‌نامه می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش ضریب پوشش بیمه‌ای و بهبود معیشت صنعتگران صنایع‌دستی استان داشته باشد.