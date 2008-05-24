مخالفت با رقابت تسلیحاتی در فضا/ لزوم حل دیپلماتیک موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، دربیانیه مشترکی که به امضای "دیمیتری مدودوف" و "هو جین تائو" رسیده مسکو و پکن تاکید کرده اند که مسائل مربوط به پرونده هسته ای ایران، بازسازی عراق، اوضاع در خاورمیانه و کوزوو باید از راه دیپلماتیک و مذاکراتی برابر با درنظر داشتن امنیت جهانی حل شوند.

در این بیانیه آمده است : روسیه و چین تمام طرفها را فرا می خوانند که امنیت منطقه ای و جهانی را ملاک عمل قرار داده و برای حل مشکلات، تلاشهای سیاسی به کار بگیرند، از توسل به گزینه های نظامی دوری نموده و برخوردی محتاطانه نسبت به مسئله کاربرد تحریمهای داشته و منافع تمام کشورهای ذی نفع را درنظر داشته باشند. همچنین روسیه و چین معتقدند که اصلاحات در سازمان ملل متحد باید معقولانه و سازشکارانه باشند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است : طرفین (چین و روسیه) موافق انجام اصلاحات ضروری و معقولانه در سازمان ملل متحد با هدف بالا بردن اعتبار و کارایی این سازمان و افزایش توان بالقوه نشان دادن واکنش مناسب به چالشها و تهدیدهای جدید هستند. مسکو و پکن معتقدند که اصلاحات در سازمان ملل متحد باید مداوم و تدریجی باشند. روسیه و چین با اشاره به نقش مرکزی سازمان ملل متحد در امور بین المللی، اعلام می کنند که نقش سازمان در امر برقراری صلح، قابل جایگزینی با مسئله دیگری نیست.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است : روسیه و چین این مطلب را مهم می دانند که هر چه سریعتر سندی بین المللی تنظیم شود که استقرار سلاح را در فضا ممنوع کند. در این رابطه گفته می شود: "طرفین خواستار استفاده صلح آمیز از فضا، مخالف استقرار سلاح در فضا و رقابت تسلیحات فضایی بوده و بر اهمیت آماده سازی سند بین المللی حقوقی در این رابطه در چارچوب کنفرانس خلع سلاح ژنو تاکید می کنند".

لازم به ذکر است، روسیه و چین در کنفرانس سازمان ملل متحد که ماه فوریه در ژنو برگزار شده بود، پیش نویس قرارداد بین المللی جدید درباره جلوگیری از رقابت تسلیحاتی در فضا را ارائه نمودند. این سند برای اولین بار به مسئله استقرار هرگونه سلاح در فضا و نه تنها انواع هسته ای سلاحها اشاره می کرد.

پیشنهاد روسیه و چین مورد تایید اکثریت کشورهای حاضر در این کنفرانس به استثنای آمریکا قرار گرفت که در سالهای اخیر نسل جدید سیستمهای ضد موشکی ایجاد کرده و عملاً برنامه "دفاع استراتژیک" را از سرمی گیرد.

سفر به چین، اولین سفرخارجی دیمیتری مدودوف در مقام رئیس جمهور روسیه محسوب می شود که از سوم خرداد آغاز شده است.