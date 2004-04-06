سرمربي ذوب آهن: داوران هندي اصلا موفق نبودند

به گزارش خبرنگار اعزامي" مهر" ازاصفهان رسول كربكندي سرمربي تيم ذوب آهن اصفهان بابيان مطلب فوق افزود: داوراني كه براي اولين باردراين سطح براي قضاوت انتخاب مي شوند، بايد تجربه لازم را داشته باشند، اما داوران هندي اصلا موفق نبودند واين ازشاهكارهاي AFC است.

وي ادامه داد: سوتهاي پياپي وبي مورد داوران بازي را ازتحرك لازم انداخته بود ودريك صحنه پنالتي صورت گرفته برروي طهماسبي را ناديده گرفتند تا روند بازي تغيير نمايد.

كربكندي درخصوص عملكرد ذوب آهن دراين مسابقه گفت: ازتيم القطر شناخت كامل داشتيم. آنها دفاعي شكننده ومهاجماني قدرتمند داشتند وشما درجريان بازي ديديد كه اين پيش بيني ما درست از آب درآمد و مهاجمان ما از اشتباهات مدافعان حريف به سه گل رسيدند وازسوي ديگر مهاجمان آنها نيزدرسه نوبت دروازه ما را گشودند.

وي با اشاره به بيماري تقي پور دراين بازي يادآورشد: تقي پور از بازيكنان كليدي ما است كه متاسفانه به علت بيماري مدتي را زير سرم بود و نتوانست درحد واندازه هاي خود ظاهر شود وگرنه ما دو گل اول را دريافت نمي كردم.

كربكندي تصريح كرد: اينكه نتيجه سه برسه بدست آمده خوب است يا بد، بايد اذعان كنم كه كسب تساوي پس ازعقب افتادن ازحريف راضي كننده است، اما درنهايت ازنتيجه راضي نبوده وبايد دربازي برگشت جبران نماييم.