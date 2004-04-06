يك فروند هليكوپتر ارتش آمريكا در شهر فلوجه سرنگون شد

به گزارش خبرگزاري مهر، ساكنان محلي به خبرنگارمستقرخبرگزاري امارات متحده عربي در شهربغداد گفتند: يك فروند هليكوپتر آمريكايي براثرشليك خمپاره مبارزان عراقي درمنطقه" الجولان" واقع درشهر فلوجه سرنگون شد.

به گفته ساكنان محلي، همچنين دوخودروي نظامي نيروهاي آمريكايي درمنطقه الجولان هدف گلوله خمپاره "آر. پي. جي" قرار گرفت و منهدم شد. هنوز از ميزان تلفات وخسارات احتمال آن گزارشي دريافت نشده است .