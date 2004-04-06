  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ فروردین ۱۳۸۳، ۲۰:۴۲

عصر امروز

يك فروند هليكوپتر ارتش آمريكا در شهر فلوجه سرنگون شد

منابع خبري بعد از ظهر امروز سه شنبه ازسرنگون شدن يك فروند هليكوپتر ارتش آمريكا در شهر فلوجه در غرب بغداد خبر دادند.

به گزارش خبرگزاري مهر، ساكنان محلي به خبرنگارمستقرخبرگزاري امارات متحده عربي در شهربغداد گفتند: يك فروند هليكوپتر آمريكايي  براثرشليك خمپاره مبارزان عراقي درمنطقه" الجولان" واقع درشهر فلوجه سرنگون شد.
به گفته ساكنان محلي، همچنين دوخودروي نظامي نيروهاي آمريكايي درمنطقه الجولان هدف گلوله خمپاره "آر. پي. جي" قرار گرفت و منهدم شد. هنوز از ميزان تلفات وخسارات احتمال آن گزارشي دريافت نشده است .

کد مطلب 68864

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها