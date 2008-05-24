تائیدصحت انتخابات در 6 حوزه دیگر/ شورای نگهبان قانون بازنشستگی ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: تنها بررسی صحت انتخابات در 4 حوزه از 54 حوزه ای که انتخابات مجلس در مرحله دوم در آن برگزار شده در دست بررسی است و شورا در این مورد هنوز اظهار نظری نکرده است.

وی گفت: برای بررسی صحت انتخابات این 4 حوزه باقیمانده بازرسانی را اعزام کرده ایم و نتایج صحت یا عدم صحت انتخابات در این 4 حوزه به زودی اعلام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال خبرنگاری که پرسید آیا مکاتباتی از سوی رئیس جمهور با شورای نگهبان در خصوص اصل 136 قانون اساسی که به تغییرات کابینه و رای اعتماد مجدد به کابینه اشاره دارد صورت گرفته است یا خیر گفت: نامه ای به شورای نگهبان در خصوص تغییر وزراء واصل نشده است.

وی درپاسخ به این پرسش که آیا قانون برای اعضای شورای نگهبان و از جمله فقهای این شورا سن بازنشستگی تعیین کرده یا خیر، تصریح کرد:معمولا درپستهای سیاسی که درجلسات مشورتی است ویا نهادهایی که دسته جمعی کارمی کند سن بازنشستگی وجود ندارد و در مورد شورای نگهبان نیز در این مورد قانونی وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به سال نوآوری و شکوفایی آیا برخی از اعضای شورای نگهبان قصد ندارند این عرصه را ترک کرده تا افراد جدیدی جایگزین شوند گفت: بنده آمادگی این کار دارم.

کدخدایی درخصوص سفر اخیراعضای شورای نگهبان به کشورپاکستان نیزکه سئوال خبرنگاران بود گفت: این سفر در چارچوب روابط متقابل دو کشور و به دعوت همتایان سیاسی انجام می شود ، یا پاسخ به سفرهایی است که مقامات کشورهای مذکور به ایران داشته اند و یا سلسله رفت و آمدهایی است که بین اعضای شورای نگهبان و اعضای شوراهای مشابه در کشورهای دیگر صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: سال گذشته اعضای شورای نگهبان ایدئولوژی اسلامی پاکستان به ایران سفر کردند، ملاقاتهایی با مقامات کشورها داشتند و در آن سفر تمایل خود را به ادامه این دیدارها اعلام کردند.

کدخدایی تصریح کرد: درهمین راستا دعوتی از آیت الله جنتی به عمل آوردند تا به پاکستان عزیمت کنند و ملاقاتی با رئیس جمهور پاکستان، رئیس مجلس ملی پاکستان و همچنین رئیس دادگاه شریعت این کشور و اعضای این دادگاه داشته باشند.