توقیف ۲ خودروی حامل چوب قاچاق تاغ در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری از کشف و توقیف دو محموله چوب قاچاق از گونه تاغ در حوزه استحفاظی جمالالدینکلا خبر داد.
ساداتی اظهار کرد: در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با قاچاق فرآوردههای جنگلی، مأموران حفاظتی حوزه جمالالدینکلا با همکاری نیروهای حفاظتی شرکتهای صنایع چوب و کاغذ و نکاچوب و همچنین عوامل انتظامی پاسگاه تلمادره، در جریان ایست و بازرسی در یکی از محورهای مواصلاتی، دو دستگاه خودروی نیسان و پژو حامل چوب قاچاق را شناسایی و توقیف کردند.
وی افزود: بررسیها نشان داد این محمولههای چوب از استان همجوار وارد حوزه شهرستان ساری شده بودند که پس از توقیف، چوبهای قاچاق کشف و ضبط و خودروها برای طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.
ساداتی با بیان اینکه پرونده متخلفان برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع میشود، تصریح کرد: گشتهای حفاظتی و کنترل محورهای مواصلاتی بهصورت مستمر ادامه دارد و اداره منابع طبیعی با هرگونه قاچاق چوب، تخریب و تصرف عرصههای ملی قاطعانه برخورد خواهد کرد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری با اشاره به اهمیت گونه تاغ گفت: این درختچه در مناطق خشک و بیابانی با هدف تثبیت خاک، جلوگیری از گسترش بیابان، مهار حرکت شنهای روان و کاهش شکلگیری گرد و غبار کاشته میشود و از نظر زیستمحیطی نقش مهمی در حفظ اکوسیستم مناطق کویری دارد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی، موضوع را از طریق سامانههای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.
نظر شما