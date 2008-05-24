کارگروه هویت جوان در استان مرکزی تشکیل می شود

محمد علی حاج کریم در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این امر در راستای سامان دهی امور جوانان و دانش آموزان استان تشکیل می شود.

وی از دیگر اهداف تشکیل این کارگروه را افزایش روحیه خودباوری و توانمندی جوانان دانش آموز خواند و خاطر نشان کرد: برگزاری نشست‌های مورد نیاز جوانان، اختصاص کارگروه ویژه ‌ای در مجلس دانش آموزی به موضوع بحران هویت، برگزاری اردوهای علمی و آموزشی با مضامین تاریخی با هدف آشنایی با فرهنگ و تمدن اسلامی در مدارس ازبرنامه های این تشکل و سازمان آموزش و پرورش استان است.

وی تصریح کرد: برگزاری دوره های مهارتی زندگی برای دانش آموزان دوره متوسطه، برگزاری کلاس‌های آموزش خانواده با موضوع مهارت‌های زندگی در خانواده، ازدواج و معیارهای زندگی موفق، برپایی نمایشگاه کتاب، حضور طلاب و روحانیون جوان در مدارس و پرسش و پاسخ با موضوع معیارهای انتخاب موفق از دیگر برنامه های این سازمان است.

حاج کریم خاطر نشان کرد: تشکیل کارگروه ویژه در سازمان با موضوع اوقات فراغت، آموزش و اوقات فراغت خانواده، ارسال شیوه ‌نامه اوقات فراغت برای مدارس، جذب بیش از 30 هزاردانش ‌آموزان در کانون‌های فرهنگی تربیتی، ساخت و تجهیز اماکن و سالن‌های ورزشی ویژه دانش‌آموزان را از طرح های پیش بینی شده در اوقات فراغت دانش آموزان عنوان کرد.