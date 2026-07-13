واحد شماره ۲ نیروگاه بندرعباس به مدار تولید بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عقیل عامری اظهار کرد: تعمیرات اساسی واحد شماره ۲ با برنامهریزی دقیق، رعایت کامل الزامات فنی و با اتکا به توان متخصصان داخلی با موفقیت به پایان رسید و این واحد پس از انجام تمامی آزمایشهای فنی، تستهای عملکردی و مراحل راهاندازی، با موفقیت سنکرون و به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.
وی افزود: در این دوره از تعمیرات، عملیات تخصصی متعددی از جمله تعمیر و بازسازی تجهیزات اصلی بویلر، تعویض لولههای فرسوده، تعمیر و سرویس توربین بخار، بازدید و رفع عیوب ژنراتور، انجام آزمونهای غیرمخرب (NDT)، کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق، تعمیر سامانههای کنترل و حفاظت، سرویس تجهیزات جانبی و انجام تستهای نهایی بهرهبرداری با موفقیت انجام شد.
مدیرعامل نیروگاه بندرعباس با اشاره به شرایط حساس حاکم بر کشور تصریح کرد: این تعمیرات در شرایطی دشوار و همزمان با تهدیدها و تجاوزات دشمن صهیونیستی و آمریکا انجام شد، اما کارکنان نیروگاه با روحیهای جهادی، احساس مسئولیت، ایثار و تلاش شبانهروزی، بدون وقفه عملیات تعمیرات را به سرانجام رساندند و اجازه ندادند خللی در روند تولید پایدار برق کشور ایجاد شود.
عامری با قدردانی از تلاش تمامی کارکنان نیروگاه در همه سطوح خاطرنشان کرد: اتصال موفق واحد شماره ۲ به شبکه سراسری برق، حاصل همدلی، تخصص، تعهد و تلاش بیوقفه خانواده بزرگ نیروگاه بندرعباس است. از مهندسان، کارشناسان، تکنسینها، کارکنان بهرهبرداری، تعمیرات، برق، مکانیک، ابزار دقیق، شیمی، بازرسی فنی، ایمنی، خدمات پشتیبانی، امور اداری، تدارکات، انبار، حملونقل، حراست، پیمانکاران و تمامی عزیزانی که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در اجرای این تعمیرات نقشآفرینی کردند، صمیمانه قدردانی میکنم. این موفقیت، نتیجه همدلی، انسجام و کار جهادی همه همکاران در شرایطی سخت و حساس است.
وی در پایان تأکید کرد: بازگشت واحد شماره ۲ به مدار تولید، نقش مهمی در افزایش ظرفیت تولید و ارتقای پایداری شبکه سراسری برق، بهویژه در روزهای اوج مصرف تابستان، خواهد داشت و بار دیگر توانمندی متخصصان و کارکنان متعهد نیروگاه بندرعباس را در خدمترسانی به صنعت برق کشور به نمایش گذاشت.
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