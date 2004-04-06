برخي برخوردهاي آژانس و شوراي حكام بهانه است ؛ با ادامه اين روند با وضعيت تازه اي روبرو مي شويم

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دفتر رييس جمهوري، حجت الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي در اين ديدار با اشاره به حق مسلم جمهوري اسلامي ايران براي استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي، اظهار اميدواري كرد، روند بررسي مسايل هسته اي ايران هرچه سريعتر به نتايج مطلوب ختم شود.

رييس جمهور با بيان اينكه ايران تاكنون داوطلبانه در جهت رفع سوء تفاهم گام برداشته است، گفت: ايران در چارچوب قانون با آژانس بين المللي انرژي اتمي همكاري كرده است و همچنان انتظار دارد در معرض برخوردهاي دوگانه تبعيض آميز برخي كشورها قرار نگيرد.

وي افزود: بناي ما همكاري روشن، شفاف و واضح با آژانس بين المللي انرژي اتمي است و اين همكاري به نتايج روشن و خوبي منجر خواهد شد ؛ آنچه برخي موارد پس از برداشتن گامهاي مثبت، مطرح مي شود، بنظر بهانه است و اهميت چنداني ندارد و طبعا برخورد مثبت آژانس و شوراي حكام مي تواند در ادامه اين روند موثر باشد و در غير اين صورت با وضعيت تازه اي روبرو مي باشيم.

محمد البرداعي نيز در اين ديدار با اشاره به تلاش آژانس بين المللي انرژي اتمي براي اطمينان از فرايند همكاري تهران با اين آژانس ضمن شرح مذاكرات خود با دبير شورايعالي امنيت ملي در خصوص اجراي برنامه عملي و بررسي موضوعات معوقه انرژي اتمي ايران ابراز خرسندي كرد.

وي اظهار اميدواري كرد: همكاريهاي دوجانبه ايران و آژانس به نتايج مثبت و مطلوب منتهي شود.