به گزارش خبرنگار مهر، کریم زمانی در این مراسم به ارائه توضیحاتی درباره اندیشه و اشعار مولانا می پردازد و نقش نی را در اشعار این شاعر فارسی زبان تبیین می کند.

این مراسم نهم خرداد از ساعت 18 در سالن اجتماعات بیمارستان آتیه و با حضور اعضای هیئت پزشکی این بیمارستان برگزار می شود.

از این مولوی پژوه چاپ بیست و پنجم "شرح جامع مثنوی" (انتشارات اطلاعات) و چاپ ششم "میناگر عشق در شرح موضوعی مثنوی" (نشر نی) اخیرا به بازار کتاب آمده است.

همچنین انتشارات اطلاعات تصمیم به چاپ نفیس شرح جامع مثنوی گرفته که به تازگی جلد اول آن به کتابفروشی ها آمده است.