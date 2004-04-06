به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويتر، فردي كه صداي وي در اين نوارپخش ميشود، گفت: تا زماني كه شما از مساجد ما دست برنداريد، ريختن خون سني ها را متوقف نكنيد و از كمك به دشمنان، مسيحيان و يهوديان، عليه مسلمانها دست برنداريد، شما مارهاي شيطان را رها نميكنيم.
آمريكا معتقد است زرقاوي كه اردني الاصل است در عراق بسر ميبرد.
در يك نوار صوتي عنوان شد:
تهديد ابومصعب زرقاوي به تشديد حملات برضد نظاميان آمريكايي در عراق
ابو مصعب زرقاوي يكي از اعضاي ارشد القاعده در نواري صوتي كه در يك پايگاه اطلاعاتي در اينترنت منتشر شده وعده داد حملات بيشتري عليه نيروهاي آمريكايي در عراق ترتيب دهد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويتر، فردي كه صداي وي در اين نوارپخش ميشود، گفت: تا زماني كه شما از مساجد ما دست برنداريد، ريختن خون سني ها را متوقف نكنيد و از كمك به دشمنان، مسيحيان و يهوديان، عليه مسلمانها دست برنداريد، شما مارهاي شيطان را رها نميكنيم.
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