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۱۸ فروردین ۱۳۸۳، ۲۰:۵۰

در يك نوار صوتي عنوان شد:

تهديد ابومصعب زرقاوي به تشديد حملات برضد نظاميان آمريكايي در عراق

ابو مصعب‎ زرقاوي‎‎‎ يكي‎‎ از اعضاي ارشد القاعده‎‎ در نواري صوتي كه در يك‎ پايگاه‎ اطلاعاتي‎‎ در اينترنت منتشر شده وعده داد حملات‎ بيشتري‎‎ عليه نيروهاي آمريكايي‎ در عراق‎ ترتيب دهد.

به‎‎ گزارش‎‎ خبرگزاري‎‎‎ مهر به نقل از خبرگزاري رويتر، فردي كه صداي وي در اين‎ نوارپخش مي‎‎شود، گفت‎‎: تا زماني كه‎ شما از مساجد ما دست برنداريد، ريختن‎‎ خون سني ها را متوقف‎ نكنيد و از كمك‎ به‎ دشمنان‎‎، مسيحيان و يهوديان، عليه مسلمانها دست‎ برنداريد، شما مارهاي‎ شيطان‎ را رها نمي‎كنيم.
آمريكا معتقد است‎ زرقاوي‎  كه اردني الاصل است در عراق‎ بسر مي‎برد. 

کد مطلب 68870

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