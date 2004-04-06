تهديد ابومصعب زرقاوي به تشديد حملات برضد نظاميان آمريكايي در عراق

به‎‎ گزارش‎‎ خبرگزاري‎‎‎ مهر به نقل از خبرگزاري رويتر، فردي كه صداي وي در اين‎ نوارپخش مي‎‎شود، گفت‎‎: تا زماني كه‎ شما از مساجد ما دست برنداريد، ريختن‎‎ خون سني ها را متوقف‎ نكنيد و از كمك‎ به‎ دشمنان‎‎، مسيحيان و يهوديان، عليه مسلمانها دست‎ برنداريد، شما مارهاي‎ شيطان‎ را رها نمي‎كنيم.

آمريكا معتقد است‎ زرقاوي‎ كه اردني الاصل است در عراق‎ بسر مي‎برد.