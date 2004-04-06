روحاني: آژانس به تعهداتش عمل نكند واكنش نشان خواهيم داد اما از ان پي تي خارج نمي شويم

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، دكتر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه مصاحبه مطبوعاتي خود باخبرنگاران پس از مذاكرات رسمي اش با محمد البرداعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد ما اهرمهاي زيادي براي فشار در اختيار داريم كه مي توانيم از آن استفاده كنيم و كشورهايي كه با آنها رابطه سياسي داريم نيز مي دانند كه ايران چگونه برخورد خواهد كرد.

روحاني با اشاره به اجراي پاره اي از تعهدات نشست تهران از سوي اروپاييها درماههاي اخير گفت : در ماه سپتامبر همه عليه ما صحبت مي كردند اما درماه نوامبر غير متعهدها به نفع ما و بقيه به ضرر ما بحث كردند اين به شكلي ادامه پيدا كرد كه در ماه مارس عليرغم ناپسند بودن قطعنامه از نظر ما اكثر كشورها به نفع جمهوري اسلامي ايران صحبت كردند كه اين نشان مي دهد مسيردرستي انتخاب كرده ايم.

وي تصريح كرد: تلاش جمهوري اسلامي ايران در اين چند ماه مثمر ثمر بوده است و قدمهاي خوبي را برداشته ايم و فكر مي كنم در آينده اي نزديك بتوانيم مساله پرونده هسته اي رابه اتمام برسانيم.

روحاني با اشاره به مساله تعليق داوطلبانه غني سازي اورانيوم توسط ايران تصريح كرد : ما براي ايجاد اعتماد ، اعلام كرديم تعليق را براي مدتي انجام مي دهيم ، آنروز دشمنان ما اعلام كردند كه ايران در نطنز غني سازي مي كند و به دنبال ساختن بمب هسته اي است و ما براي اينكه دروغ بودن اين ادعا را ثابت كنيم عمليات تعليق داوطلبانه را انجام داديم و تا هر زمان كه جمهوري اسلامي ايران لازم بداند براي اعتماد سازي تعليق ها را ادامه مي دهد به هر حال اين مساله در اختيار ايران است .

وي در خصوص كشف آلودگي هاي جديد گفت : چنين چيزي صحت ندارد، بلكه هر كجا كه قطعات وارداتي از كشور ثالث داشته ايم ، آنجا آلوده شده است ، بنابر اين مكاني كه قطعه آلوده نرفته باشد و آلوده شده باشد در جمهوري اسلامي ايران نداريم و آژانس به اصل اين مساله نيز اعتراف دارد ، چون واسطه اي كه اين قطعات را به ايران فروخته درمالزي دستگير شده است و مورد بازجويي قرار گرفته است.

روحاني گفت : در نقشه جديدي كه با البرداعي بر سر آن به توافق رسيده ايم عمده ترين مسائل اين بود : اول مساله آلودگي ، دوم مساله P2 كه توافق كرديم بررسيها را چگونه با آنها ادامه دهيم تا به كم و كيف اين مساله تحقيقاتي واقف شوند و سوم اظهارنامه هايي كه بايد طبق پروتكل به آژانس اعلام كنيم .

وي اضافه كرد: طبيعي است كه برخي كشورها مايل نباشند كه جمهوري اسلامي ايران از لحاظ توانمندي فعاليت غني سازي قدرت داشته باشد اما آنچه مهم است اين است كه آيا حق ما هست درچارچوب قوانين بين المللي غني سازي را در مسير صلح آميز داشته باشيم كه اتفاقا در يكي از موارد پروتكل الحاقي تصريح شده است كه اين پروتكل نمي خواهد مقابل فناوري صلح آميز بايستد و اگر كار ما خلاف نيست نمي توانند به ما ايراد بگيرند.

وي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران آنچه را كه براساس منافع ملي اش تشخيص مي دهد ، انجام مي دهد و نظام جمهوري اسلامي تصميم گرفته است فناوري صلح آميز هسته اي داشته باشد و اقدامات خود را براي تحقق آن آغاز كرده است.

روحاني در ادامه با اشاره به اتهاماتي كه آمريكايي ها از ديرباز به جمهوري اسلامي ايران وارد مي كردند گفت: در ماجراي نطنز بهانه اي را پيدا كردند كه تفكر تلاش ايران براي دستيابي به سلاح كشتار جمعي را پياده كنند و جو سازي لازم را انجام دادند ، در ابتدا موفق ظاهر شدند كه تا آن زمان جمهوري اسلامي منفعل بود ، اما نظام تصميم گرفت تا كنشي فعالانه در زمينه مساله هسته اي ايجاد كند ، به همين دليل سه وزير اروپايي دعوت شدند و اقداماتي را براي اعتمادسازي انجام دادند و تمام اينها نشانه اين است كه جمهوري اسلامي ابتكار عمل را در دست گرفته بطوريكه آمريكاييها كه در ماه نوامبر دنبال كشاندن پرونده به شوراي امنيت بودند ، ناموفق ظاهر شدند و همين باعث شد در اجلاس مارس از قبل اعلام كنند كه دنبال شوراي امنيت نيستند و اين خود موفقيت است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي افزود : اقدام جمهوري اسلامي ايران ، اقدامي فعالانه بوده و از ماه اكتبر تا امروز هم چنين بود و درمجموع موفقيت فراواني را به دست آورديم اما هيچ مقام مسوولي به مردم قول نداده بود كه اين پرونده در چه ماهي بسته خواهد شد.

وي در ادامه درخصوص نحوه رفتار آژانس با كشورهايي كه سلاح اتمي دارند و آنهايي كه از اين سلاح برخوردار نيستند گفت: آژانس مهمترين وظيفه خود را نسبت به ما و كشورهايي كه سلاح اتمي ندارند مي داند ، براي اينكه به سمت اين سلاح حركت نكنيم ، اما پروتكل الحاقي براي 5 كشوري بزرگي كه داراي سلاح هسته اي هستند شرايط متفاوتي را قائل است ، متاسفانه آژانس بر كشورهايي كه از ديد آنها به عنوان كشورهاي آستانه اي لقب گرفته اند ، يعني كشورهايي كه ممكن است توانمندي پيدا كنند و سلاح بسازند ، فشار بيشتري اعمال مي كند ، البته اين عادلانه نيست و بحث بر سر فرق ميان لحني كه براي اين دو نوع كشور به كارمي رود مي باشد.

وي تاكيد كرد : به اعتقاد من مقايسه ما با آمريكا از لحاظ واقعيتهاي خارجي صحيح نيست، چون وقتي NPT در دنيا اعلام شد بعضي از كشورها نيز حاضر نشدند كه آن را امضا كنند و مي گفتند اين معاهده انحصاري است.

دبيرشوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اينكه اروپا در بيانيه تهران توافقاتي را با ايران انجام داد گفت : اروپائيها رسما با رفتن پرونده ايران به شوراي امنيت مخالفت كردند و البته اين درست است كه برخي از تعهدات خود را انجام ندادند اما برخي را نيز انجام دادند.

روحاني گفت: جمهوري اسلامي ايران سه هدف دارد كه براي رسيدن به آنها بايد پيش برويم اول مسئله را از حال بحران خارج كنيم كه ضمن ماه اكتبر و نوامبر انجام شد ، دوم بحث هسته اي ايران را از حالت سياسي خارج كنيم و آن را به حالت فني تبديل كنيم ، سوم ايران را جزو كلوپ كشورهايي كه داراي غني سازي هسته اي هستند ثبت كنيم و مهم اين است كه ما به اهدافمان برسيم.

دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه با اشاره به اينكه آنچه جمهوري اسلامي ايران اعلام كرده است تعليق غني سازي براي اعتمادسازي است گفت: اصفهان غني سازي نيست بلكه تبديل كيك زرد به UF4 يا UF6 است و اساسا بحث غني سازي مطرح نيست بنابراين نه جزو تعهدات ما است و نه مسئله اي هست كه كسي را نگران كند و بحث اصفهان ازابتداي شكل گيري زير نظر آژانس بوده است.

وي با اشاره به سفر البرادعي به آمريكا قبل سفر به ايران گفت : البرادعي پيام يا نامه اي از سوي آمريكائي ها براي ما نداشت وتنها در مذاكره اي كه با ما داشت به طرح مسائلي كه در خصوص پرونده هسته اي ايران ميان او و آمريكائي ها تبادل شده بود پرداخت.

وي تاكيد كرد كه سفر البرادعي به هيچ وجه براي اعمال فشار به ايران نبوده است ، بلكه تنها براي زمان بندي و حل وفصل مسائل باقي مانده بود.