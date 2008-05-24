مداحان باید حقیقت اهل بیت و اسلام را بیان کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله احمد محسنی گرکانی پیش از ظهر امروز در جمع اعضای کانون مداحان وشاعران اهل بیت دردفتر نماینده ولی فقیه دراراک افزود: مداحان و شاعران در جامعه دارای جایگاه مردمی هستند و باید به نحو درست مدافع اسلام و ائمه باشند و مراقب توطئه ها باشند.

امام جمعه اراک با اشاره به اینکه دشمن در تلاش برای گسترش نفوذ خود به همه اقشار از جمله مداحان نیز هست، اضافه کرد: ارائه هر گونه اطلاعات و مفاهیم نادرست در راستای اهداف دشمنان است که در فکر از بین بردن فرهنگ اسلام و عاشورا هستند.

وی با اشاره به اینکه دستهایی در آمریکا با ارسال دلارهای رنگارنگ در پی فریب برای انحراف افکار عمومی از مبانی اسلام راستین هستند، تصریح کرد: نظریه پردازان آنها و افرادی مانند مایکل براون خود بر این موضوع اذعان داشته و دشمنی خود با اسلام را این چنین مطرح کردند.

آیت الله محسنی گرکانی در ادامه این دیدار، با تاکید بر اینکه ایام فاطمیه باید به بهترین نحو برگزار شود افزود: وهابیت به عنوان بخشی ناسالم و مخرب در پی زیر سوال بردن ارکان شیعه مانند وقایع مربوط به حضرت زهرا است و مداحانن و شاعران متعهد گویا ترین زبان برای بیان واقعیت ها هستند.

وی با تاکید بر هوشیاری و وحدت میان مداحان وشاعران برای انجام رسالتی بزرگ در حوزه دین و اندیشه اضافه کرد: حرکت باید با انسجام، برنامه ریزی، وحدت کلمه و آسیب شناسی مسائل جامعه و درون مداحان صورت گیرد.

در این دیدار مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به اینکه کانون مداحان برای تصمیم گیری در حوزه مداحی و شاعری اهل بیت در استان تشکیل شده است افزود: شناسایی اولیه از تعداد مداحان استان صورت گرفته وبرنامه هایی برای ارتقاء سطح کیفی مداحی در این اداره برای مداحان انجام شده است و ما در پی انسجام بیشتر هستیم.

حجت الاسلام احمد رضائیان اضافه کرد: تا کنون 90 نفر از مداحان استان بیمه شدند وبرنامه های دیگر در دست تدوین است.