لایحه مالیات بر ارزش افزوده به قانون تبدیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، این لایحه در جلسه علنی نهم بهمن 86 مجلس مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته بود. بر همین اساس، لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مدت 5 سال در کشور به صورت آزمایشی اجرا می شود.

کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرده بود که مدت اجرای آزمایشی این لایحه در کشور 10 سال باشد.

این لایحه دارای 10 فصل و 56 ماده است. در فصل اول شامل کلیات و تعاریف ، فصل دوم : معافیت ها ، فصل سوم: ماخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات ، فصل چهارم وظایف و تکالیف مودیان، فصل پنجم سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و ا ختیارات آن است.

همچنین فصل ششم نیز با عنوان سایر مقررات ، فصل هفتم ،عوارض کالاها و خدمات و فصل هشتم با عنوان حقوق ورودی، فصل نهم ، سایر مالیات ها و عوارض خاص و فصل دهم با عنوان تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجرا است.

بر اساس یکی از مواد این لایحه ، عرضه کالا وارائه خدمات و همچنین واردات محصولات کشاورزی فرآوری نشده، دام و طیور زنده ، آبزیان ، زنبور عسل و نوغان ، انواع کود، سم ، بذر و نهال، آرد خبازی ، نان ، گوشت، قند ، شکر ، برنج ، حبوبات و سویا ، شیر، پنیر ، روغن نباتی و شیر خشک از پرداخت مالیات معاف می باشند.

همچنین بر اساس این مصوبه ، کتاب ، مطبوعات ، دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ ، تحریر و مطبوعات ، کالاهایی اهدایی به صورت بلا عوض به وزارتخانه ها، کالاهای همراه مسافر جهت استفاده مشخص تا میزان معافیت مقرر، اموال غیر منقول ، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی ، خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایتی ، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها ، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون مشمول معافیت از پرداخت مالیات می باشند.

از دیگر خدماتی که بر اساس این مصوبه از پرداخت مالیات معاف می باشد ، خدمات مشمول مالیات بر در آمد حقوق، فرش دستباف ، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی هوایی و دریایی ، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی ، خوراک دام و طیور ، رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها، اقلام با مصارف صرفا دفاعی ( نظامی و انتظامی ) و امنیتی است.

بر اساس بخش دیگری از این مصوبه، نرخ مالیات بر ارزش افزوده 5/1 درصد می باشد اما در مورد کالاهای خاص انواع ، انواع سیگار و محصولات دخانی 12 درصد و انواع بنزین و سوخت هواپیما 20 درصد می باشد.

براساس این مصوبه ، مودیان مکلف هستند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون ، صورت حساب مربوطه را صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول کند، در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر و تخلف از مقررات این قانون علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر مشمول جرایم خواهند شد.

همچنین بر اساس این مصوبه حقوق گمرک معادل 4 درصد ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود. براساس ماده دیگر این لایحه ، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنا ماشین های راهسازی ، کارگاهی ، معدنی، کشاورزی ، شناورها ، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری حسب مورد یک درصد قیمت فروش کارخانه داخلی و یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین شد.