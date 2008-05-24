8 فروند هواپیما خریدیم / تبدیل هواپیماهای استیجاری به ملکی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمتی امروز در حاشیه همایش بین المللی چابهار، ترانزیت و توسعه محور شرق در جمع خبرنگاران در خصوص خروج هواپیماهای استیجاری از ناوگان هوایی کشور گفت: بعد از مدت اتمام قرارداد، هواپیماهای اجاره ای باید برای چک به کشور مبدا برگردند؛ در این صورت یا قرارداد تجدید می شود و هواپیماها به شبکه پروازی کشور برمی گردند یا اینکه هواپیماهای دیگری جایگزین می شوند.

وزیر راه و ترابری تاکید کرد: امروز نیز یک فروند هواپیمای توپولوف ملکی وارد شبکه پروازی ایران ایرتور شد، این درحالی است که وزارت راه قصد تبدیل برخی هواپیماهای اجاره ای به ملکی را دارد که این کار انجام شده است. همچنین 8 فروند هواپیما نیز خریداری و ورودشان به کشور قطعی شده و درحال ورود به ناوگان است.

وی در خصوص لغو برخی پروازهای ایران ایرتور به اروپا افزود: هواپیماهایی که از طریق ایران ایرتور به اروپا می روند هواپیماهای ملکی جمهوری اسلامی ایران و از نوع ایرباس و بوئینگ است.

وزیر راه و ترابری در خصوص افزایش قیمت بلیت هواپیما گفت: اگر افزایش قیمتی در این زمینه بخواهد صورت گیرد باید در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و به تصویب رسد و هنوز پیشنهادی در این خصوص ارائه نشده است.

رحمتی با اشاره به اینکه مصوبه دولت برای واگذاری دو شرکت رجا و هما اخذ شده است، گفت: هم اکنون دو شرکت هما و رجا برای واگذاری به هیئت عالی واگذاری معرفی شده اند و در حال آماده سازی برای ورود به بورس یا فروش از طریق مزایده هستند.