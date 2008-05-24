26 موسسه پژوهش وآموزش بازرگانی در کشور راه اندازی شده است

ابراهیم ده آفرین در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: با توجه به آمارهای جهانی، تولید ناخالص ایران در سال 2006 معادل217 میلیارد دلار بوده است .

وی با بیان اینکه تولید ناخالص کشورهایی از جمله مانند ترکیه چهار برابر ایران بوده است، اظهار داشت: این امر نشان دهنده این است که کشور ما باید در امر پژوهش وآموزش مسایل بازرگانی در جهان جدیت بیشتری را باید دنبال کند.

وی خاطر نشان کرد: 51 و نیم درصد ارزش افزوده کشور در بخش خدمات است وسهم بازرگانی از این میزان 31 و نیم درصد است که باید ارزش افزوده کالاها را بیشتر از این تقویت نماییم.

ده آفرین با اشاره به نقش پژوهش وآموزش در امر بازرگانی ،افزود: یک سوم از رشد اقتصاد کشور ناشی از بهره وری در برنامه چهارم توسعه است که بهبود روشها و بهبود سیستم نرم افزاری وسخت افزاری باید در اولویت های بازرگانی باشد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیتهای موسسه مطالعاتی و مرکز آموزش و پژوهش افزود:در سال گذشته در پنج استان غرب کشور 829 نفر از بازرگانان در 145 دوره آموزشی شرکت داشتند.