پرستو قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با عنوان این که تا کنون بیش از 200 مورد سنگ نوشته در سطح استان زنجان شناسایی شده است افزود: قرار داد مطالعات فاز اول این پروژه با مشاور بسته شده و در حال حاضر روند اجایی به خوبی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: مقبره "ابوالقاسم مشهدی میرزائی" که تا پایان سال جاری به موزه "سنگ نوشته‌ها" تبدیل خواهد شد در منتهی‌الیه سمت غربی بافت قدیمی شهر زنجان در انتهای خیابان امام، نرسیده به میدان 15 خرداد واقع شده است.

قاسمی افزود: "ابوالقاسم مشهدی میرزائی" متولد 1220 هجری قمری، فرزند "حاج میرزا کاظم موسی زنجانی" است که به سال 1293 در سن 73 سالگی درگذشت.

مسئول بخش متون و کتیبه‌های اسلامی میراث فرهنگی افزود: "ابوالقاسم مشهدی میرزائی" از روحانیون طراز اول شهر زنجان در زمان ناصر الدین شاه بوده، که در جریان فتنه باب نقش مؤثری در قلع و قمع عوامل ملا محمد باب در زنجان داشته است.

قاسمی با عنوان اینکه مقبره "ابوالقاسم مشهدی میرزائی" به شماره 9445 در سازمان میراث فرهنگی کشور به ثبت رسیده ، خاطرنشان کرد: با مشخص شدن اعتبار موزه‌ها تا پایان سال جاری، این مقبره به موزه "سنگ نوشته‌ها" تبدیل می‌شود که در این صورت 9 سنگ نوشته‌ در این موزه نگهداری خواهد شد.

مسئول بخش متون و کتیبه‌های اسلامی سازمان میراث فرهنگی زنجان با اشاره به کشف سنگ نوشته‌ای در شهرستان طارم تصریح کرد: با مساعدت سرپرست یگان حفاظت شهرستان طارم، سنگ نوشته‌ای متعلق به دوره آق قویونلوها با قدمت 534 سال در روستای "دهنه" طارم کشف شد.

قاسمی گفت: طبق بررسی کارشناسان میراث فرهنگی این اثر، سنگ قبری به شکل صندوق بوده که جنس آن از نوع سنگهای رسوبی است.

وی ادامه داد: روی سنگ به خط عربی جمله "هذا التوبه المرحوم یوسف وردودی" و زمان فوت صاحب قبر 895 هجری قمری نوشته شده است.