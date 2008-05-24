حمایت تهران از دمشق در باز پس گیری جولان / افکار عمومی فلسطین با حماس است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مشترک منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس ظهر امروز در محل وزارت خارجه در تهران برگزارشد.

متکی در ابتدای سخنانش با اشاره به مذاکرات خود باخالد مشعل گفت: با هدف آگاهی از آخرین تحولات فلسطین ومقاومت اسلامی آقای خالد مشعل بر اساس دعوت بنده به تهران آمدند و ما گفتگویهای نسبتا مفصلی را با هم داشتیم.

وی افزود: در شرایطی که این روزها در سرزمین های اشغالی جنایات رژیم صهیونیستی شرایط دشواری را بر مردم فلسطین تحمیل کرده است باید کشورهای منطقه و کشورهای مسلمان برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی وارد عمل شوند و از این جهت یک رسالت سنگین بر عهده دارند.

متکی گفت: شاهد بودید که اخیرا بیش از 160 نفر اززنان و مردان وکودکان بی گناه فلسطینی به شهادت رسیدند و این جنایات ، تصویری روشن وگویا از رژیم صهیونیستی در مقابل دیدگان جهان قرار داد.

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی با سابقه 60 سال جنایت خود هرگز قادر نبوده با این نوع کشتارها مقاومت مردم فلسطین را در هم بشکند گفت: هر جنایت اسرائیل موجب تقویت مقاومت مردم فلسطین می شود و ما حامیان رژیم صهیونیستی به ویژه دولت آمریکا را شریک در این جنایات می دانیم.

وی تصریح کرد: معتقدیم که شیوه عملکرد آمریکا علت اصلی نفرت رو به تزایدی است که در ملت های خاورمیانه علیه آمریکا ایجاد شده است و عامل اصلی شکست های آنها در منطقه نیز هست.

متکی گفت : جمهوری اسلامی از مقاومت ملت فلسطین حمایت می کند ، این حمایت را لازمه یک ثبات و آرامش پایدار در منطقه تلقی می کند و ما معتقدیم ابتدایی ترین حق هر ملت داشتن سرزمین است.

در ادامه این نشست خبری خالد مشعل با اظهار خرسندی از آمدن به ایران گفت: ما به رهبری و ملت ایران افتخار می کنیم و لازم است از دعوت کریمانه وزیر خارجه ایران ابراز خرسندی کنم.

رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی تاکنون 11 هزار و 600 نفر از شهروندان فلسطینی اعم ازرهبران ، مبارزان، مردان وزنان را بازداشت کرده است گفت: در جریان محاصره غزه تا کنون بیش از 160 نفر کشته شده است تنها به این جرم که آنها نتوانسته اند برای ادامه معالجه به خارج از غزه بروند.

مشعل تصریح کرد: امروز در غزه 11 هزار نفر بیکار شده اند و ما می بینیم که دشمن صهیونیستی حتی سوخت را در نوار غزه قطع کرده که اوضاع معیشتی مردم را بدتر کرده اند آنها با این کار می خواهند ملت از مقاومت دست بردارند و دولت دموکراتیک حماس را ساقط کنند.

وی افزود: ملت فلسطین ملتی بزرگ است و اسرائیل نمی تواند کمر این ملت را بشکند. فلسطینی ها با گرسنگی تسلیم نمی شوند و پایبند به هویت خویش هستند.رئیس دفتر سیاسی حماس گفت: ملت فلسطین هیچ گاه سازشی را که محمود عباس بخواهد در مورد منافع فلسطین یا راجع به قدس انجام دهد را نمی پذیرند.مشعل خاطر نشان کرد: آمریکا و اسرائیل تلاش می کنند خلاف جریان آب شنا کنند و همین دلیل شکست های مداوم آنهاست.

رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به اینکه افکار عمومی مردم فلسطین با حماس همراهند گفت: باید محاصره غزه شکسته شود و ما با اراده خود به کمک خدا این محاصره را خواهیم شکست. مشعل با درخواست ازکشورهای مسلمان برای عدم همراهی با سیاست های آمریکا و اسرائیل گفت: گذرگاه رفح در مرز فلسطین و مصر باید گشوده شود.

وی افزود: تا زمانی که اشغال است مقاومت نیز وجود خواهد داشت و ما از موضع حمایت آمیز ایران در مورد فلسطین تشکر می کنیم.

رئیس دفتر سیاسی حماس در پاسخ به این سئوال که آیا حماس از مذاکرات سوریه و اسرائیل در مورد جولان احساس خطر می کند یا خیر، گفت: ما طرفدار بازگشت جولان اشغالی و هر سرزمین عربی به میهن هستیم و اطمینان داریم که سوریه هیچ افراط و تفریطی را در مورد منافع فلسطین روا نمی دارد.

وی ادامه داد: البته نباید به اسرائیل اطمینان کرد. اسرائیل ضعیف تر از آن است که گامی علیه سوریه بردارد.

وزیر خارجه کشورمان نیز در پاسخ به این سئوال گفت: چندی پیش یکی از مسئولان خارجی دریکی از دیدارها می گفت مسئولان رژیم صهیونیستی گفته اند ما آماده ایم تا جولان را به سوریه برگردانیم و می خواهیم مزارع شبعا را هم به سوریه یا لبنان بازپس بدهیم. من در پاسخ گفتم خود این اظهارات نشان می دهد که این دو منطقه اشغالی است که رژیم صهیونیستی آنها را غصب کرده است.

متکی گفت: رژیم صهیونیستی در شرایطی نیست که بخواهد برای عقب نشینی از غزه شرط بگذارد. جولان متعلق به سوریه است و باید به آن برگردد.وزیر خارجه کشورمان گفت: رژیم صهیونیستی در شرایطی قرا ردارد که مجبور به تخلیه جولان است و انشاء الله باید تمامی سرزمین های اشغالی را برای فلسطینی ها تخلیه کند.

وی گفت: ما از سوریه برای بازپس گیری سرزمین اشغال شده جولان حمایت می کنیم.