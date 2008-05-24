به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "پیلبان" با رویدادهای داخلی و خارجی آغاز می‌شود و در ادامه می‌پردازد به پرونده اولین همایش ملی انیمیشن ایران شامل مراسم افتتاحیه، یادداشت دبیر همایش، گزارش لحظه به لحظه، پیشنهاداتی برای برگزاری هر چه بهتر دوره‌های آتی همایش و ...

معرفی انیمیشن "هورتن صدایی می‌شنود"، آشنایی با شخصیت‌های فیلم، گزارش تولید، گفتگو با جیم کری و استیو کارل صداپیشگان، اخبار کوتاه، ادامه مجموعه مقالات "جستجو برای یافتن اراده تولید 100 فیلم انیمیشن"، 15 انیمیشن دیزنی و پیکسار تا سال 2012،‌ یادبود و نگاهی به سیر فعالیت‌های استودیو بامداد تا امروز در بخشی دیگر از مطالب این شماره آمده است.

پروند انیمیشن "متروپلیس" شامل معرفی کاراکترهای اصلی، نقد ساختاری، درباره خالق کمیک استریپ "متروپلیس"، فیلیپین در عرصه موسیقی مجازی، نگاهی آسیب شناسانه به انیمیشن ملی ایران، افسانه‌های عامیانه منبع فیلمنامه‌های پویانمایی، نگاهی به یک اثر موفق اروپایی، معرفی ژانرهای انیمه و مانگا، نگاهی به اثر فرانسوی "دوقلوها"، کمیک استریپ "کیمیاگر تمام فلزی"، نگاهی به استودیو ایفا تصویر و قصه‌های "شب چله"، مروری بر اثر کلاسیک "کنت دراکولا" و ... به کار این شماره پایان می‌دهد.

شماره 73 و 74 نخستین نشریه انیمیشن ایران "پیل بان" ویژه فروردین و اردیبهشت 87 به صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری امیرمسعود علمداری در 64 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.