یادمان درگذشت استاد کاتوزیان در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم با حضور هنرمندان، هنردوستان و شاگردان زنده‌یاد استاد کاتوزیان همراه خواهد بود و برخی میهمانان درباره شخصیت این هنرمند شاخص و آثار نقاشی بجامانده از او سخنرانی می‌کنند.

استاد کاتوزیان شامگاه 24 فرودین در حالی که آخرین نمایشگاهش در فرهنگسرای نیاوران با حضور خود وی روز 22 فروردین افتتاح شده بود، دار فانی را در 85 سالگی وداع گفت. کاتوزیان سال 1302 در تهران متولد شد، هنرجو هنرستان کمال الملک بود و سال 1322 نایب رئیس این هنرستان نیز شد.

وی تنها نقاش ایرانی به شمار می‌رفت که سال 1352 آثارش در کنار آثار استاد کمال الملک در مجلس شورای ملی به معرض تماشا قرار گرفت. کاتوزیان پنج نمایشگاه در آمریکا، دو نمایشگاه در فرانسه، یک نمایشگاه در انگلستان، 28 نمایشگاه انفرادی در تهران و 9 نمایشگاه در آبادان برگزار کرد.

برخی آثار این استاد نقاش در موزه‌های آستان قدس رضوی، بوداپست، موزه سلطنتی اروپا و ... به یادگار مانده است. کاتوزیان در زمینه نقاشی رئال و فیگوراتیو شهرت داشت و در آخرین نمایشگاهش آثاری را عرضه کرد که حکایت از پایبند نبودن وی به سبک های متداول نقاشی داشت.